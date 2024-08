Huawei będzie miał nowy problem. Holandia zablokuje produkcję chipów

Ta decyzja może zakończyć próby odbudowania przez Huawei pozycji na rynku smartfonów. Holandia chce całkowicie odciąć chińską firmę od maszyn ASML, niezbędnych do produkcji układów SoC.

Huawei od lat boryka się ze skutkami embarga, jakim firma została objęta przez Stany Zjednoczone. Chiński producent nie ma dostępu na najnowszych technologii z USA, w tym mobilnych układów SoC z modemami 5G.

Huawei dotąd radził sobie z tym problemem, stosując okrojone układy SoC tylko z LTE, później udało mu się z pomocą chińskiego wytwórcy chipów – firmy SMIC – opanować produkcję nowych układów Kirin z własnymi rozwiązaniami 5G. Jednak nawet i tu Huawei jest uzależniony od zachodnich technologii. SMIC korzysta z maszyn do wytwarzania układów SoC, których jedynym producentem jest holenderska firma ASML. Są to maszyny w przestarzałym procesie litograficznym DUV, który nie pozwala na produkcję układów w procesie poniżej 12 nm, a po przeróbkach SMIC – 7 nm. W tym czasie konkurencja cieszy się układami w nowoczesnej litografii 4 nm. Nowa decyzja rządu Holandii może pozbawić Huaweia i SMIC dostępu nawet do tych archaicznych maszyn.

ASML nie odnowi licencji dla SMIC i Huawei

Jak podaje Bloomberg, rząd Holandii chce nałożyć nowe sankcje na chińskich producentów, zgodnie z wytycznymi restrykcyjnej polityki USA. Używane przez SMIC i Huawei maszyny ASML stracą w tym roku licencję, a ich producent wstrzyma dalsze dostawy do Chin. ASML świadczy także usługi serwisowe używanych już maszyn – także i to może znaleźć się poza zasięgiem SMIC.

Z raportu wynika, że firma ASML jest skłonna odnowić licencję na dotychczasowych zasadach, ale sprzeciwia się temu holenderski rząd. Jest to efekt kolejnej fali restrykcji, nakładanych przez Stany Zjednoczone, a kraje partnerskie, jak Holandia, również przyjmują taką politykę.

Na razie rząd Holandii nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie, a doniesienia Bloomberga są nieoficjalne. Nic nie jest więc jeszcze przesądzone, jednak gdy zapadnie taka decyzja, SMIC, Huawei i inni producenci z Chin objęci nowymi sankcjami będą mieli poważne problemy.

SMIC wytwarza dla Huawei układy Kirin 9000S, Kirin 9010 i inne z serii 9000 – stosowane są w najnowszych smartfonach, jak flagowce Pura 70, czy w tabletach MatePad. Już na starcie oferują one niższą wydajność, co jest efektem wykorzystania litografii 7 nm, ale przynajmniej zapewniają dostęp do 5G, choć też z ograniczeniami (np. Pura 70 pozwala skorzystać z tego standardu tylko w Chinach). Jeżeli Huawei zostanie odcięty od tych rozwiązań, kolejna linia flagowców Huawei może w ogóle nie powstać – alternatywą będzie wykorzystanie starych układów 12 nm z LTE, ale to nie wróżyłoby sukcesu rynkowego.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Bloomberg, Huawei Central