Huawei gra USA na nosie. Ma nowe chipy z 5G

Mimo sankcji USA firma Huawei nie ustaje w próbach utrzymania się na rynku smartfonów z 5G. Debiutująca jutro seria Huawei Nova 12 przyniesie też premierę nowych układów SoC ze wsparciem szybkiego standardu sieci.

Już jutro Huawei zaprezentuje nowe smartfony z serii Nova 12. Oczekiwane warianty to Huawei Nova 12 Active Edition, Pro i Ultra, a wszystkie będą kusić możliwościami zbliżonymi do flagowców.

O ile ten pierwszy model napędzany jest układem Snapdragon 778 4G, czyli okrojoną z modemu 5G wersją popularnej jednostki Qualcomma, to dwa kolejne wejdą na rynek z nowymi Kirinami, czyli własnymi SoC Huaweia z obsługą 5G.

Z informacji, jakie ujawnił Digital Chat Station wynika, że sercem telefonu Huawei Nova 12 Pro jest Kirin 8000, natomiast do Huawei Nova 12 Ultra ma trafić Kirin 9000SL. Obydwa mają modemy 5G i technologicznie bazują na rozwiązaniach, które znamy już z układu Kirin 9000s napędzającego serię Huawei Mate 60. Ich producentem jest chiński SMIC.

Ze zdjęć krążących w Weibo wynika, że Kirin 9000SL to zmodyfikowany Kirin 9000s z kombinacją dwóch najszybszych rdzeni o taktowaniu do 2,35 GHz. W sumie układ ma 9 rdzeni CPU w trzech klastrach, a za grafikę odpowiada GPU Maleoon 910 750 MHz. W Kirin 9000s jeden najszybszy rdzeń pracuje z częstotliwością do 2,62 GHz, grafika jest ta sama.

Specyfikacja drugiej nowości, układu Kirin 8000, nie jest jeszcze znana, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to jednostka niżej pozycjonowana niż seria 9000.

Nowe układy wykonane są albo w litografii 7 nm jak 9000s, albo już w 5 nm. Na tę drugą możliwość wskazuje debiut jeszcze innej jednostki – Kirin 9006C – która trafiła do zaprezentowanych na początku grudnia laptopów z serii Qingyun L540, opartych na architekturze ARM.

Zobacz: Huawei wraca do wyścigu. Podał ważną datę

SMIC idzie o krok dalej

Wiele wskazuje też na to, że wkrótce Huawei może nas zaskoczyć kolejnymi układami nowego generacji. Jak donosi serwis Nikkei, chiński SMIC, który obecnie wytwarza układy Kirin dla Huaweia opanował już technologię 3 nm. Kirin w takiej litografii mógłby już udanie konkurować z topowymi SoC Qualcomma czy MediaTeka.

Zagadką pozostaje jednak, jak firmie SMIC udało się to osiągnąć bez maszyn EUV, której dostawcą jest holenderski ASML. Chińscy producenci objęci embargiem, w tym właśnie SMIC, nie mają dostępu do tej technologii.

Zobacz: Huawei wrócił do 5G w smartfonach. Wiadomo już, jak

Zobacz: Huawei jedzie na kradzionej technologii? Tak sugerują Holendrzy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei, Weibo

Źródło tekstu: Opracowanie własne