Honor szykuje premierę online zamiast tej z MWC

Odwołane przez koronawirusa targi MWC w Barcelonie sprawiły problem wielu producentom, którzy planowali wtedy zaprezentować swoje nowe produkty. Honor uznał, że najlepszym wyjściem będzie premiera online.

Pierwotnie chińska marka planowała premierę swoich urządzeń oraz oprogramowania na 24 lutego. Miało do tego dojść podczas MWC w Barcelonie, jednak z oczywistych przyczyn plany musiały się zmienić. Nie zmieniła się za to data wydarzenia, dalej będzie to 24 lutego. Niestety, Honor nie poinformował jakich nowości konkretnie możemy się spodziewać. Prawdopodobnie nie będą to żadne całkowicie nowe telefony, Honor zwykle nie odsłania ich na MWC.

W tamtym roku byliśmy świadkami premiery technologii Gaming+, która pomogła układowi Kirin 980 zwiększyć swoją wydajność o 20%. Widzieliśmy też nowe wersje kolorystyczne Honroa 8X. W tym roku prawdopodobnie również zobaczymy nowe barwy znanych urządzeń, tajemnicą pozostaje jednak co Honor zaprezentuje w kwestii oprogramowania. Premiera będzie się odbywać za pośrednictwem YouTube'a, Twittera i Faceboka. Będzie ją można tez oglądać bezpośrednio na stronie Honora.

Zobacz Honor 9X Lite będzie miał... uslugi Google

Zobacz Honor V30 Pro w DxOMark: mocne, drugie miejsce w rankingu aparatów

Źródło tekstu: gsmarena, wł