Google I/O nie będzie. Transmisje online też zostały odwołane

Podczas konferencji dla deweloperów Google I/O zwykle dowiadujemy się, co nowego trafi do Androida 10 i jak będzie się rozwijać ekosystem usługi aplikacji Google. To tam poznajemy kierunek rozwoju przeglądarki Google Chrome i wyszukiwarki Google, które kształtują internet, jaki znamy. W tym roku konferencji nie będzie.

Google powiadomił o tym na Twitterze. Konferencja została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia, nawet online, niosłoby ryzyko narażenia wielu pracowników Google'a i społeczności programistów na niepotrzebne ryzyko. To wciąż ogromne przedsięwzięcie logistyczne.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)