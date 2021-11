Galaxy S21 FE zadebiutuje na CES 2022

Długo oczekiwany i odwlekany przez producenta Samsung Galaxy S21 FE ostatecznie doczeka się premiery na targach CES 2022.

Przeciągający się serial pt. „Kiedy premiera Galaxy S21 FE?” mógł już budzić zniecierpliwienie u fanów marki, jednak najwyraźniej w końcu doczekamy się ostatniego odcinka tej historii. Samsung ma zaprezentować Galaxy S21 FE na targach CES 2022 w styczniu przyszłego roku. Podobny termin padał już w poprzednich przeciekach, jednak wtedy była mowa o premierze 11 stycznia. Najnowsze ustalenia wskazują na jeszcze wcześniejszą datę.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 FE - poznajemy resztę specyfikacji

Targi CES 2022, które w 2021 roku odbywały się tylko w formie prezentacji on-line, tym razem przebiegną w tradycyjnym kształcie w dniach od 5 do 8 stycznia 2022 r. Prezentacji Galaxy S21 FE należy się więc spodziewać bliżej startu imprezy. Według źródeł serwisu SamMobile premiera fanowskiego modelu Samsunga jest już potwierdzona.

Pierwsze doniesienia mówiły o premierze Galaxy S21 FE w sierpniu 2021 r, szybko jednak padły nowe terminy – wrzesień lub październik. Samsung zrezygnował również z nich, co wywołało spekulacje, że telefon został całkowicie anulowany. Najwyraźniej jednak tak się nie stało.

Dla porównania premiera wcześniejszej edycji modelu FE, czyli Galaxy S20 FE, odbyła się w październiku zeszłego roku. Nowy model jest więc poważnie spóźniony w porównaniu do poprzednika. Sytuację komplikuje fakt, że zbliża się też premiera nowej generacji flagowców Galaxy S22. Jednym z wymienianych ostatnio terminów jest luty 2022 r. By zachęcić do kupna Galaxy S21 FE, producent może więc postawić na niską cenę tego modelu.

Galaxy S21 FE ma być wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Moc do pracy dostarczy układ Snapdragon 888 lub Exynos 2100, a pamięci otrzymamy do 12 GB LPDDR5 RAM oraz do 256 GB UFS 3.1. Sekcję fotograficzną stworzy układ aparatów 12 Mpix + 12 Mpix (szerokokątny) + 8 Mpix (teleobiektyw) oraz 32 Mpix (selfie). Zasilanie zapewni akumulator 4500 mAh z ładowaniem 25 W.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 FE może się pojawi... w dość zaskakującym terminie

Zobacz: Samsung Galaxy S21 FE odwołany - Samsung próbuje o nim zapomnieć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: SamMobile