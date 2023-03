Facebook zwalnia na potęgę. Kolejne 10000 osób straci pracę

Meta (właściciel między innymi Facebooka) masowo pozbywa się pracowników. Załogę społecznościowego giganta zredukowano już o 13%, a teraz ta liczba niemal się podwoi.

Imperium Marka Zuckerberga nie przynosi już takich dochodów, jak chcieliby inwestorzy społecznościowego giganta oraz sam szef. Widać to chociażby po wynikach finansowych za 4 kwartał 2022 roku. Meta osiągnęła w tym czasie przychód na poziomie 32 mld dolarów, o 4% niższy niż rok wcześniej. Jednocześnie koszty firmy wzrosły o 22% rok do roku, do 26 mld dolarów. To oczywiście oznacza znacznie mniejszy zysk.

Spadek przychodów firmy Zuckerberga to między innymi efekt trudnej sytuacji gospodarczej na świecie oraz spadków na rynku reklam. Z tego powodu już w listopadzie 2022 roku Meta zwolniła 11 tysięcy osób, czyli około 13% załogi. Teraz społecznościowy gigant planuje dalszą redukcję zatrudnienia, tym razem o 10 tysięcy osób, a także zamknięcie około 5 tysięcy dodatkowych wolnych stanowisk.

2023 rok ma być w macierzystej firmie Facebooka rokiem wydajności. Gigant skupi się więc na poprawie wyników finansowych oraz osiąganiu celów długoterminowych. Zbyt duża liczba pracowników w tym niekoniecznie pomaga. Szczególnie w przypadku warstwy średniego szczebla, której usunięcie ma przyspieszyć proces podejmowania decyzji. Jak wskazał Mark Zuckerberg, Meta chce anulować też projekty o niższym priorytecie oraz spowolnić zatrudnianie nowych pracowników.

Przed listopadowym zwalnianiem pracowników Meta zatrudniała ponad 87 tysięcy osób. W związku z planowanymi zwolnieniami, prognoza wydatków firmy na 2023 rok zmniejszyła się z 92 mld do 86 mld dolarów. Jak wskazują analitycy, koszty operacyjne giganta mają być lepiej dopasowane do poziomu osiąganych przychodów.

