Ewa Pajor, gwiazda kobiecej piłki nożnej, ambasadorką T-Mobile Polska

Jako T-Mobile działamy zgodnie z ideą life is for sharing, co oznacza, że chcemy pomagać naszym klientom dzielić i cieszyć tym co najlepsze. Dlatego też zdecydowaliśmy się wspierać ukochany sport Polaków. Dziś jestem niezmiernie dumny z tego, że do naszej magentowej drużyny dołącza jedna z najlepszych zawodniczek na świecie – Ewa Pajor. Prezentuje ona bowiem wyjątkową ambicję, pracowitość oraz konsekwencję w działaniu, co pozostaje bliskie również naszym wartościom