Ericsson chce zwolnić 1200 osób. To przez spowolnienie na rynku 5G

Ericsson poinformował o chęci zwolnienia 1200 pracowników w Szwecji. Firma chce w ten sposób ograniczyć wydatki przed przewidywanym spowolnieniem na rynku sieci komórkowych.

Ericsson spodziewa się trudnego rynku sieci komórkowych w 2024 roku, z dalszym spadkiem popytu, co wynika z zachowywania ostrożności przez operatorów infrastrukturalnych. Z tego powodu firma rozpoczęła rozmowy ze związkami zawodowymi, których celem jest redukcja zatrudnienia o około 1200 osób w Szwecji. Ericsson ma na całym świecie około 100 tys. pracowników, w tym 14,5 tys. w Szwecji.

Działanie to jest częścią globalnych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji kosztowej, w tym redukcję zatrudnienia, przy jednoczesnym utrzymaniu inwestycji o kluczowym znaczeniu dla wiodącej pozycji technologicznej firmy Ericsson.

– napisał Ericsson w komunikacie

Inicjatywy oszczędnościowe Ericssona, którego historia sięga 1876 roku, przewidują nie tylko zwolnienie części pracowników, ale również redukcję liczby konsultantów, ograniczenie powierzchni biurowych czy usprawnienie procesów. Jednocześnie Szwedzi chcą kontynuować swoją strategię w celu osiągnięcia wyższej ścieżki wzrostu i długoterminowych celów marżowych. Ma w tym pomóc wiodąca pozycja w sieciach komórkowych i ekspansja skoncentrowana na rynku enterprise.

W czwartym kwartale 2023 roku Ericsson osiągnął o 23% mniejsze przychody w segmencie sieci komórkowych niż rok wcześniej, co przyczyniło się do 23% spadku całkowitych przychodów. Z kolei w styczniu 2024 roku firma poinformowała o tym, że spodziewa się spowolnienia na globalnym rynku sieci komórkowych, wynikającego ze zmniejszenia się inwestycji na budowę nowej infrastruktury, co jednak nie dotyczyło Chin.

W lutym tego roku Reuters doniósł, że dotarł do wewnętrznej notatki, z której wynikało, że Ericsson chce na całym świecie zwolnić 8500 pracowników.

Źródło zdjęć: Mats Wiklund / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Ericsson, Reuters, MarketWatch