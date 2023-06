Atak na ePUAP. Wykorzystano metodę DDoS

Platforma ePUAP została dziś zaatakowana przez hakerów, którzy wykorzystali do tego metodę DDoS. Usługi były cały czas dostępne, ale z utrudnieniami.

ePUAP – rządowa platforma, z której pomocą można załatwić wiele spraw urzędowych – została dziś (13 czerwca 2023 roku) zaatakowana przez cyberprzestępców. Efektem tego były utrudnienia w dostępie do usług. Jak poinformował Minister Cyfryzacji, był to atak DDoS, czyli rozproszony atak odmowy usługi, który polega na wysyłaniu do atakowanego serwera bardzo dużej liczby zapytań przez wiele komputerów rozlokowanych na całym świecie. Ma to na celu uniemożliwienie działania serwera, strony internetowej albo usługi. Czasami cyberprzestępcy żądają okupu w zamian za zaprzestanie ataków. Tego rodzaju działania są bardzo częste – każdego miesiąca mają miejsce tysiące takich ataków.

Trwa kolejny atak DDoS na ePUAP. Usługi są dostępne, ale mogą wystąpić utrudnienia.

– napisał Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji, na Twitterze

Najważniejszą informacją dla użytkowników platformy jest to, że atak DDoS nie modyfikuje baz danych na atakowanym serwerze. Oznacza to, że nie jest w stanie zmodyfikować naszych dokumentów wymienianych z urzędami. Osoby, które korzystają z ePUAP, nie są narażone na wyciek danych osobowych. Tego typu atak może za to uniemożliwić korzystanie z platformy na pewien czas.

Cyberataki na Polskę

To nie pierwszy atak tego rodzaju na strony publiczne i można założyć, że nie ostatni. Według najnowszego raportu CyberPeace Institute, Polska jest obecnie jednym z najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców krajów. Można przypuszczać, że chęć destabilizacji oraz pokazania swoich możliwości mogła zainspirować cyberprzestępców. Takie działania miały miejsce wielokrotnie, a nasiliły się od czasu rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

DDoS nie jest skomplikowanym do przeprowadzenia atakiem, ale może utrudnić wielu osobom codzienne funkcjonowanie. Dlatego właśnie cyberprzestępcy często go wybierają. Nasza obecna sytuacja jest znacznie mniej groźna niż ta, która miała miejsce w zeszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii, kiedy grupa Clop zaatakowała duże firmy, grożąc im ujawnieniem danych wrażliwych.

