Elon Musk zapłaci mniej za Twittera? W tle fałszywe i spamerskie konta

Elon Musk najpierw stał się największym udziałowcem Twittera, a potem ogłosił, że go kupi. Zarówno miliarder, jak i Twitter doszli do wstępnego porozumienia. Kwota jest niebagatelna, bo opiewa ona na 44 miliardy dolarów.

Musk od razu zresztą zaczął nakreślać nowe kierunki dla Twittera. Twitter Blue w każdym kraju w niższej cenie i do kupienia w każdej walucie i w Dogecoinie. Nieskrępowana wolność słowa (w granicach prawa oczywiście) i koniec z poprawnością polityczną. W programie jest też wymiana szefa Twittera. Obecny faktycznie nie ma sukcesów na swoim koncie takich jak stary (a może i stary-nowy). Okazuje się jednak, że to wszystko... musi poczekać.

Czemu? Okazuje się, że Twitter nie jest w stanie udowodnić, że mniej niż 5% kont w serwisie to fejki i spamerzy. Wcześniej portal zarzekał się, że jest ich właśnie tyle. Musk poprosił o dowód, którego Twitter... nie ma. Pojawiają się sygnały, że fałszywych kont może być nawet 20%. Wcale nie brzmi to niewiarygodnie. Na polskim Twitterze są właściwie tylko trolle, politycy, dziennikarze i nastoletnie fanki K-Popu. Gdzieś w takiej kolejności.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.