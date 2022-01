Elon Musk dostaje kota. W przenośni i dosłownie

Talerze antenowe są niezbędnym ogniwem internetu satelitarnego Starlink, ale oprócz tego, z uwagi na skłonność do nagrzewania się podczas pracy, doskonale przyciągają ptactwo i inne zwierzęta – skarżą się użytkownicy. Problem ten siłą rzeczy najbardziej doskwiera zimą, gdy rozmaite stworzenia, walcząc z niskimi temperaturami, poszukują źródeł ciepła i przekształcają anteny w legowiska.

Sprawę jako pierwszy poruszył farmer Aaron Tyler. Jak wyjawił, jego umieszczoną w polu antenę Starlink notorycznie obsiadają koty, nieuchronnie prowadząc do zakłóceń sygnału. Zapytany o możliwość montażu na dachu, odparł natomiast, że nie jest to rozwiązanie skuteczne, bowiem o ile wyklucza zainteresowanie puszystych mruczków, o tyle przyciąga ich pierzastych znajomych – ptaki. Te nie mniej chętnie całymi godzinami przesiadują na talerzu.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie