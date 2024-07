CrowdStrike nie był jedyny. Oto największe awarie ostatnich lat

Ostatnia globalna awaria Microsoft i CrowdStrike przypomniała nam wszystkim, jak bardzo zależni jesteśmy od nowoczesnych technologii. Nie jest to jednak pierwszy tego typu przypadek w historii. Przypominamy największe technologiczne awarie i wpadki ostatnich lat.

British Airways - 2017

Znane brytyjskie linie lotnicze mają w swojej historii kilka poważnych awarii. Największa miała miejsce w maju 2017 roku. Przypadła akurat na angielski długi weekend. Ponad 75 tysięcy pasażerów tego przewoźnika zostało uziemionych na wiele godzin. Według raportów medialnych z tego czasu winny awarii był jeden z podwykonawców linii, który przypadkowo odłączył ważny element zasilania powodując wiele problemów w funkcjowaniu systemów przewoźnika.

Fastly - 2021

Fastly to amerykański dostawca hostingu w chmurze. W 2021 roku doznał on poważnej awarii, która na kilka godzin wyłączyła lub poważnie zaburzyła funkcjonowanie takich serwisów jak Reddit, CNN, PayPal, Spotify, Al Jazeera czy New York Times. Awaria dotknęła także serwisy rządowe oraz platformy social media. Według serwisu Wolfcast, klienci Fastly mogli stracić w tym czasie nawet 150 milionów dolarów.

Akamai - 2021

Mająca biura również w Polsce, firma Akamai, padła ofiarą problemów technicznych związanych z bugiem w oprogramowaniu w czerwcu 2021 roku. Akamai to dostawca rozwiązań technologicznych dla wielu instytucji finansowych i linii lotniczych między innymi w USA i Australii. Na szczęście dla nich problem został szybko rozwiązany nie powodując większych utrudnień dla podróżujących.

Meta (Facebook, Messenger i WhatsApp - 2021

Największa dotychczasowa awaria Facebooka miała miejsce w 4. października 2021 roku. Platformy należące do firmy Meta, czyli Facebook, Messenger i WhatsApp były tego dnia niedostępne dla ponad 10 milionów użytkowników przez około 6 godzin. Firma wyjaśniła wtedy, że problemy wynikały z błędnej zmiany konfiguracji oprogramowania. Według danych Bloomgerga awaria spowodowała straty o wartości około 60 milionów dolarów z powodu braku realizacji kampanii reklamowych w tym okresie.

X - 2022

Platforma X też miała swoje problemy. Ostatnia większa awaria miała miejsce 28 grudnia 2022 roku. Tysiące użytkowników między innymi w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii nie miało dostępu do tej platformy nawet przez kilkanaście godzin.

Google - 2020

Największa awaria Google w historii miała miejsce 14 grudnia 2020 roku. Serwis był wtedy niedostępny przez 45 minut. Powodem awarii było wyczerpanie miejsca na serwerze odpowiedzialnym za przechowywanie haseł i danych z aplikacji firmy.

Amazon Web Services - 2017 i 2021

Amazon to największy na świecie dostawca hostingu. Nic więc dziwnego w tym, że jego awarie są odczuwalne prawie wszędzie i kosztują miliony dolarów. Pierwsza z większych awarii AWS miała miejsce w 2017 roku. Wtedy dostęp do swoich usług straciły takie firmy jak Apple, Venmo czy Slack. Wszystko za sprawą jednego z inżynierów Amazona, który po prostu źle wpisał jedną z komend. Według danych ta "literówka" kosztowała klientów AWS około 150 milionów dolarów.

Druga większa wpadka przydarzyła się AWS w grudniu 2021 roku. Wtedy "padły" serwisy Disney, Netflix i Spotify. Co więcej, tego dnia niektóre amerykańskie uczelnie musiały odwołać zajęcia a nawet egzaminy. Problemy AWS powtórzyły się też następnego dnia. Obie awarie spowodowane były problemami z dostawą prądu.

