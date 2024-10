Chipy TSMC w produktach Huawei. Tajwańczycy badają sprawę

Rosnące napięcia wokół sankcji wobec Huawei wywołały kolejne kontrowersje, gdy TSMC wstrzymał dostawy układów scalonych do firmy podejrzewanej o współpracę z chińskim gigantem.

Ostatnie doniesienia dotyczące dostaw układów scalonych przez Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) rzucają nowe światło na kontrowersje związane z przestrzeganiem sankcji handlowych wobec firmy Huawei. Według informacji agencji Bloomberg, TSMC zawiesił dostawy układów scalonych do jednego z klientów, podejrzanego o nielegalne przesyłanie tych układów do chińskiej firmy. Sytuacja ta stała się punktem zainteresowania po tym, jak chipy Tajwańczyków znalazły się w akceleratorze sztucznej inteligencji Huawei, co jest naruszeniem amerykańskich sankcji.

Decyzja TSMC o zaprzestaniu dostaw w połowie października 2024 roku była wynikiem wykrycia tych samych układów w produktach firmy Huawei. Firma poinformowała rządy USA i Tajwanu o tym incydencie i prowadzi dalsze dochodzenie w tej sprawie. Źródła Bloomberga, które prosiły o zachowanie anonimowości, z uwagi na wrażliwość sprawy, donoszą o zaistniałych wydarzeniach.

Sprawa wzbudza dodatkowe pytania dotyczące sposobu, w jaki Huawei uzyskał te układy, sugerując możliwość pośrednictwa firmy trzeciej. W 2020 roku Departament Handlu USA nałożył restrykcje handlowe na chińskiego producenta, zabraniając firmie korzystania z układów produkowanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Wkrótce potem ograniczenia te zostały zaostrzone, co doprowadziło do wycofania licencji przez FIRMY Intel i Qualcomm na produkcję układów dla urządzeń Huawei.

Wcześniejsze oświadczenia TSMC, przekazane Departamentowi Handlu USA, zaprzeczają jakiejkolwiek współpracy z firmą Huawei od września 2020 roku. Tajwańskie przedsiębiorstwo podkreśliło, że ze względu na zmienione przepisy nie dostarczało układów do Huaweia. Z kolei Huawei twierdzi, że od wprowadzenia restrykcji w 2020 roku nie używała układów od TSMC.

Zamiast TSMC, Huawei rzekomo korzystał z lokalnego partnera, chińskiej firmy Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), która dostarczała między innymi 7-nanometrowy procesor do smartfonów Huawei. Jednakże amerykańscy urzędnicy wyrażają wątpliwości co do zdolności SMIC do produkcji takich układów na wystarczającą skalę, by zaspokoić popyt na rynku.

Cała sprawa podkreśla rosnące napięcie i złożoność stosunków handlowych między USA, Tajwanem i Chinami, w kontekście kluczowej roli technologii półprzewodnikowej w światowej gospodarce cyfrowej. Dla TSMC oraz firmy Huawei jest to również próba zarządzania ryzykiem i przestrzegania międzynarodowych regulacji, które mogą wpływać na dalszy rozwój ich biznesów na globalnym rynku technologicznym.

Zobacz: Niepewna przyszłość Snapdragonów. Arm cofa licencję Qualcomma

Zobacz: Huawei prezentuje smartfony Nova 13 i Nova 13 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jack Hong / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg, Financial Times, Reuters, engadget