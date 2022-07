Brazylia chce być jak Europa i też uderzy w Apple'a

Brazylia chce się stać jak Unia Europejska. Kraj z Ameryki Południowej też zmusi do używania USB-C. Anatel jest jednak łagodniejszy niż Unia.

Unia Europejska w końcu dopięła swego i od 2024 iPhone'y będą musiały używać wejścia USB-C. Oczywiście oficjalnie nowe prawo nie było wycelowane w Apple'a, ale tylko on tak naprawdę korzystał z własnych rozwiązań.

Brazylia chce być jak Europa. Straci Apple?

Nie wszystkie kraje jednak chcą podążać przykładem Unii Europejskiej. Informowaliśmy już o Wielkiej Brytanii, która wcale nie ma zamiaru wprowadzać USB typu C. Oczywiście inna sprawa, że wątpliwe jest wydawanie przez Apple iPhone'a z różnymi portami w różnych krajach. Jak już Apple będzie musiał przejść na USB-C to wszędzie.

Na zimne woli dmuchać jednak Brazylia. Tamtejszy regulator Anatel chce, by i tam Apple był zmuszony do używania USB-C. W propozycji brazylijskiego urzędu jest jednak jedna ważna różnica w stosunku do Unii Europejskiej. W Europie nowe prawo mówi o różnych rodzajach urządzeń elektronicznych. Brazylii chodzi tylko o smartfony.

Brazylia ma ponad 217 milionów mieszkańców, co czyni ją naprawdę dużym rynkiem. Na tyle ważnym, że byłaby w stanie sama dyktować wiele rzeczy technologicznym koncernom. Do tej pory największe państwo Ameryki Południowej było w tej kwestii bardzo łagodne. Nie licząc Facebooka, któremu Brazylia potrafiła mocno przywalić.

Zobacz: Apple pękł. W końcu ktoś wymusił alternatywne płatności

Zobacz: Brazylia: stan Sao Paulo chce by Apple znowu dawał ładowarki do iPhone'ów

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: gsmarena