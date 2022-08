Lepiej usiądź. Biedronka szykuje sklep internetowy

Niedługo zrobisz zakupy w Biedronce bez wychodzenia z domu. Sieć szykuje sklep online Biedronka Home.

Popularna sieć szykuje kolejne udogodnienie dla klientów. „Do Biedronki” chodzimy głównie po produkty spożywcze, ale ich nie kupimy w sklepie internetowym (do tego polecam dostawę Glovo). W asortymencie sklepów jest też AGD, tekstylia, chemia, książki i wiele innych przydatnych w domu rzeczy. To właśnie dla nich powstanie platforma Biedronka Home, by klienci mieli łatwiejszy dostęp do wybranych kategorii produktów.

Biedronka Home dla domu i ogrodu

W Biedronka Home cukru nie kupisz. Businessinsider.pl sprawdził, jak będzie wyglądać platforma handlowa Biedronki dla domu i znalazł tam następujące kategorie:

Kuchnia

Dom i ogród

Elektronika

Warsztat i auto

Sport i hobby

Zdrowie i uroda

Dziecko

Kultura i rozrywka

Moda

Jest tu oczywiście wyszukiwarka produktów oraz możliwość filtrowania według marki. Znajdziemy tu te same produkty, które pojawiają się w sklepach stacjonarnych, a więc AGD MPM, noże Gerlach, wyposażenie kuchni Ambition i tak dalej. Myślę, że to dobra alternatywa dla kupowania stacjonarnie – kto oglądał ceramikę w Biedronce, ten wie, że klienci sklepów nie obchodzą się z nimi z należytą delikatnością. Tu możemy liczyć na nienaruszone opakowanie, wysyłkę w 48 godzin i będziemy mieć 60 dni na zwrot.

Tak wygląda strona sklepu Biedronka Home (businessinsider.pl)

Lista marek i produktów w sklepie Biedronka Home (businessinsider.pl)

Warto zauważyć, że Biedronka Home wizualnie odbiega od tradycyjnej, żółto-czerwono-czarnej reprezentacji Biedronki. Strona nie kojarzy się z blokiem żółtego sera – bliżej jej do sklepu marki modowej. Ba, w logo nie ma nawet chrząszcza, a jedynie klasyczny napis. Szata kolorystyczna jest stonowana, urozmaicają ją jedynie akcenty w kolorze, którego Biedronka zwykle nie używa: morski. Na pierwszy rzut oka Biedronka Home nie ma nic wspólnego z resztą sieci.

Strona jest już w przygotowaniu. Zostanie zapewne uruchomiona pod adresem home.biedronka.pl, gdzie w chwili pisania artykułu znajduje się tylko pusty formularz logowania i logo nowego sklepu. Kod strony zdradza jednak, że planowana jest wyprzedaż mebli ogrodowych, a zapłacimy za nie na kilka sposobów:

BLIK,

kartami Visa, Mastercard, Maestro,

PayU,

Google Pay

oraz odroczone płatności Twisto.

Businessinsider.pl sugeruje, że Biedronka Home będzie działać pod adresem biedronkahome.pl. Oczywiście platforma Biedronka Home zostanie połączona z programem Moja Biedronka. W zasadzie rejestracja w Biedronka Home będzie równoznaczna z założeniem karty Moja Biedronka i dostępem do dodatkowych korzyści i promocji w całej sieci.

Na koniec przypomnę, że Biedronka już postawiła pierwsze kroki w sprzedaży internetowej. Sieć uruchomiła sklep marki własnej Dada na platformie Allegro i sprzedaje tam produkty higieniczne i dla dzieci.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne, Businessinsider.pl

Źródło tekstu: Businessinsider.pl