Baseus podbija Europę. Ma w tym pomóc biuro w Warszawie

Chińska firma Baseus otwiera swoje oficjalne przedstawicielstwo i swoje biuro w stolicy Polski. Będzie ono kierować działaniami w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w krajach nordyckich.

Marka Baseus powstała w 2011 roku w mieście Shenzen w Chinach. Jej nazwa pochodzi od zwrotu „base on user”, co oznacza „skoncentrowany na użytkowniku, na jego potrzebach i doświadczeniach produktu”. Przez 12 lat istnienia, producent zaskarbił sobie sympatię użytkowników na całym świecie, oferując dobrej jakości urządzenia w atrakcyjnej cenie.

W Polsce marka zajmuje pierwsze miejsce w sprzedaży ładowarek na Allegro. W Chinach Baseus jest liderem w sprzedaży ładowarek z azotkiem galu, a w ujęciu globalnym – w sprzedaży elektroniki na AliExpress oraz w sprzedaży powerbanków i stacji dokujących na Amazonie.

Dziś urządzenia Baseus dostępne są w ponad 100 krajach na całym świecie. Wśród nich jest także Polska, jednak dotychczas w naszej części globu firma nie posiadała oficjalnego oddziału i przedstawicielstwa. Teraz się to zmieni.

Nasza marka jest obecna w Polsce już od kilku lat. To dla nas bardzo ważny rynek, a utworzenie oficjalnego oddziału postrzegamy jako rozpoczęcie nowego etapu i kolejny krok na drodze rozwoju w tej części Europy. Będziemy dalej inwestować w badania, ulepszać nasze produkty i stawiać przed sobą kolejne wyzwania, by dostarczać użytkownikom w Polsce nowoczesne technologie.

– powiedział Peter Bi, Baseus Country Manager CEE Team

Oficjalne przedstawicielstwo Baseusa w Polsce oznacza, że użytkownicy otrzymają dostęp do jeszcze szerszego portfolio produktów marki. Co więcej, Baseus zapowiada inwestycje w badania rynkowe, co pozwoli na dostosowanie palety oferowanych produktów do potrzeb konsumentów. Zgodnie z przyjętą strategią marketingową i nowym sloganem „Simple for more”, firma chce dostarczać innowacyjne i przyjazne konsumentom urządzenia i akcesoria, aby ich życie stawało się łatwiejsze.

Naszym celem jest zdobycie wiodącej pozycji na polskim i europejskim rynku, by zaspokoić potrzeby technologiczne mieszkańców tej części świata. Tworzymy praktyczne i estetyczne produkty dostosowane do nowoczesnego stylu życia. Dzięki realizowaniu długoterminowej strategii potrafimy znaleźć balans między jakością, funkcjonalnością i ceną. Równocześnie wierzymy, że zawsze jest miejsce na ulepszenia i odkrywanie nowych rozwiązań technologicznych.

– dodał Peter Bi

Produkty Baseusa dostępne w Polsce

Baseus oferuje zróżnicowane portfolio produktowe, koncentrując się na trzech głównych scenariuszach użytkowania: w pracy biurowej, w domu i w podróży, by zaspokoić potrzeby różnych użytkowników. Firma produkuje między innymi inteligentne urządzenia mobilne, ładowarki czy sprzęt audio. W planach ma także inwestycje w kategorie lifestyle’owe, obejmujące akcesoria, urządzenia domowe czy elektronikę samochodową.

Produkty marki Baseus można znaleźć w dużych sieciach i na platformach handlowych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, Allegro czy x-kom.

Zobacz: Baseus z pierwszą prezentacją w Europie. Nadchodzą użyteczne produkty

Zobacz: Hama na IFA 2023: nowe zegarki, głośniki premium i inny sprzęt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Baseus