Baseus z pierwszą prezentacją w Europie. Nadchodzą użyteczne produkty

Baseus po raz pierwszy zaprezentował swoje najnowsze produkty w Europie. Wydarzenie miało miejsce w Berlinie, tuż przed oficjalnym startem targów IFA 2023.

Biurkowa stacja ładowania Baseus

Baseus GaN 5 Pro Desktop Fast Charger 240W to nowa, szybka ładowarka, wyposażona w 1 gniazdo AC, a także 3 porty USB-C i 1 port USB-A. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o postawieniu na biurku w pracy czy w domu w celu zasilenia całego ekosystemu urządzeń: laptopa, dodatkowych wyświetlaczy, lampek, głośników, ładowarek bezprzewodowych i większości elektroniki biurkowej. Obsługuje standard PD 3.1, a także wszystkie najważniejsze protokoły szybkiego ładowania.

Użytkownicy mogą za pomocą aplikacji zdefiniować moc ładowania w każdym z portów – z ograniczeniem mocy 150 W na port. Po ustawieniu własnych preferencji, dane wyświetlane są na jasnym i przejrzystym ekranie ładowania.

Baseus GaN 5 Pro Desktop Fast Charger 240W może obsłużyć równocześnie do pięciu urządzeń.

Specyfikacja:

Porty: 3 USB-C, 1 USB-A, 1 gniazdo DC,

Wejście: AC 110-240V~, 50/60Hz, 3.5A Max,

Wyjście: DC 240W; USB-C1 140W; USB-C2 140W; USB-C3 140W; A1 30W, DC+USB-C1/USB-C2/USB-C3 140W+100W, DC+A1 140W+30W, DC+USB-C1+USB-C2/USB-C3+A1 140W+65W+30W, DC+USB-C3+A1 140W+30W+30W, DC+USB-C1/USB-C2+USB-C2/USB-C3+A1:140W+60W+20W+18W, DC+USB-C1+USB-C2+USB-C3+A1:140W+45W+18W+18W, USB-C1/USB-C2+USB-C2/USB-C3: 140W+100W, USB-C1/USB-C2/USB-C3+A: 140W+30W, USB-C1+USB-C2+USB-C3: 140W+65W+30W, USB-C1/USB-C2+USB-C2/USB-C3+A: 140W+65W+30W,

Kolor: Czarny,

Dostępność: listopad 2023 ,

, Cena: 199,99 USD (825 zł).

To nie jedyny model ładowarki biurkowej zaprezentowany w Berlinie przez firmę Baseus. Pokazała ona również model Baseus PowerCombo Tower Powerstrip 2AC+2A+2C+Digital Display 100W, oparty o technologię GaN (z sześcioma portami, w tym dodatkowym wyjściem AC). Urządzenie dostępne jest również w wersji 7w1 i 10w1.

Słuchawki Baseus Eli Sport 1

Nauszne słuchawki TWS Baseus Eli Sport 1 są lekkie, ważą jedynie 11 g, a dzięki otwartej konstrukcji i ergonomicznym zausznikom idealnie dopasują się do ucha nawet najbardziej aktywnych fizycznie użytkowników. Słuchawki opierają się na małżowinie usznej, tym samym pozostawiając kanały słuchowe otwarte, co pozwala na jednoczesne słuchanie muzyki i kontrolowanie dźwięków otoczenia podczas treningu.

Nowe urządzenie wyróżnia także membrana o dużej średnicy 16,2 mm, która wraz ze specjalnym algorytmem wzmocnienia basów ma zapewnić świetną jakość dźwięku. Słuchawki wyposażone są również w podwójny mikrofon oraz technologię ENC, która skutecznie redukuje szumy podczas rozmowy. Ponadto nowy model można połączyć z dwoma urządzenia na raz, a opóźnienie transmisji bezprzewodowej jest prawie niezauważalne.

W najnowszych Eli Sport 1 na jednym ładowaniu można słuchać muzyki do 8 godzin przy 70% głośności, natomiast z etui ładującym nawet do 30 godzin. Wystarczy 1 godzina, aby naładować je od 1 do 100%.

Słuchawki spełniają standard wodoodporności IPX4, który ochroni je przed potem i zachlapaniem. Nowe Eli Sport 1 zostały zaprojektowane z myślą o zachowaniu solidności i niezawodności nawet podczas najcięższych treningów i różnego rodzaju sportów o każdej porze dnia. Baseus pomyślał także o nocnych biegaczach – silikonowe zauszniki słuchawek świecą w ciemności i tym samym podnoszą bezpieczeństwo treningu.

Model Eli Sport 1 dostępny będzie w trzech wariantach kolorystycznych.

Specyfikacja:

Materiał: ABS i PC,

Zasięg: 10 m,

Czas pracy na baterii: około 8 godzin (70% głośności),

Czas pracy z etui ładującym: około 30 godzin,

Pojemność baterii: 62 mAh / 0.236 Wh (słuchawki); 600 mAh/2,22 Wh (etui ładujące),

Czas ładowania: ok. 1 godziny,

Standard IP: IPX4,

Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kH,

Interfejs ładowania: USB-C,

Dostępność: styczeń 2024 roku ,

, Cena: od 79,99 USD (330 zł).

Ładowarka Baseus do pojazdów

Baseus Nebula Series GaN AC EV Charger to pierwsza energooszczędna ładowarka do pojazdów zaprezentowana przez tę firmę. Urządzenie przeznaczone jest do ładowania wszystkich rodzajów pojazdów elektrycznych. Oparte zostało o zoptymalizowaną przez Baseus technologię azotku galu (GaN), dzięki czemu lepiej rozprasza ciepło i zużywa mniej energii w trybie czuwania.

Celem projektantów Baseus Nebula Series GaN AC EV Charger było stworzenie ładowarki, która pozwoli użytkownikom na znaczną oszczędność energii elektrycznej i pieniędzy. Moc wyjściowa urządzenia wynosi do 22 kW. Ma ono 11 rodzajów zabezpieczeń i może być kontrolowane przez dedykowaną aplikację Baseus. Ładowarka spełnia standard ochrony przed wodą w klasie IP 55.

Ładowanie pojazdu można rozpocząć za pośrednictwem aplikacji Baseus przez Bluetooth, z wykorzystaniem sieci 5G lub przy pomocy dołączonej do zestawu karty bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać poziom naładowania, a także przyznawać autoryzowany dostęp do ładowarki innym użytkownikom.

Aplikacja Baseus umożliwia także zaplanowanie ładowania, dzięki czemu ładowarka będzie przydatna dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Wystarczy w harmonogramie ładowania ustawić czas pracy urządzenia na godziny słoneczne, aby mieć największe szanse na wykorzystanie darmowej energii elektrycznej do ładowania.

Specyfikacja:

Moc: 22 kW (kompatybilna z 3,5 ~ 11 kW),

Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C,

Wilgotność względna: 5% ~ 95%,

Napięcie wejściowe (V): AC 400 V ± 20%,

Prąd znamionowy (A): 32 A,

Znamionowa moc wyjściowa (kW): 22 kW,

Częstotliwość: 50±5 Hz.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Basus

Źródło tekstu: Basus