Apple z kolejnym pozwem - tym razem za odmowę naprawienia zalanego telefonu

Apple otrzymuje kolejny pozew. Tym razem powodem jest klientka, która uważa, że Apple wprowadza w błąd co do wodoodporności.

Ostatnie dni nie są łaskawe dla Apple'a. Patrząc jednak z drugiej strony, są one bardzo łaskawe dla działu prawnego amerykańskiej firmy. Informowaliśmy ostatnio, że jeden z klientów firmy pozwał ją za nieuzasadnione zablokowanie konta i 25 tysięcy dolarów strat. Jednocześnie hakerzy zaczęli szantażować producenta, a w zamian za milczenie co do planów Apple'a chcą aż 50 milionów dolarów. Teraz niejaka Antonette Smith pozwała Apple'a za wprowadzanie w błąd co do wodoodporności smartfonów.

Okazuje się bowiem, że Apple nie ma najmniejszego zamiaru naprawiać jej iPhone'a 8. Powodem jest zalanie urządzenia. Amerykanka uważa jednak, że to ona ma rację - trzymała ona bowiem telefon pod wodą tak, jak Apple reklamował, że jest bezpiecznie. Zgodnie z normą IP67 miała to być głębokość do 1 metra na czas 30 minut. Mimo stosowania się do tej zasady Apple nie zamierza się według niej wywiązać z umowy. W zeszłym roku Apple poniósł już karę za to. Wtedy grzywną 10 milionów euro obłożył go sąd we Włoszech.

Źródło tekstu: phonearena