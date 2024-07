Apple wpuszcza Epic Games Store na iPhone'y. Ale dalej ma pretensje

Powiedzieć, że Epic Games i Apple się nie kochają... to jak nic nie powiedzieć. Epic Games pod lat psuje krew Google'owi i Apple'owi. Co najgorsze dla dwóch gigantów - Epic robi to naprawdę skutecznie. Epic Games skutecznie korzysta bowiem z amerykańskiego czy unijnego prawa antymonopolowego. Szczególnie tego drugiego. Zgodnie z ustawą o rynkach cyfrowych Apple musi zaakceptować inne sklepy w swoim systemie operacyjnym.

Apple długo jednak się bronił przed wpuszczeniem Epika. Apple miał naprawdę absurdalne argumenty. Na przykład ostatnio nie pasowało mu użycie słów "zainstaluj" czy "zakupy w aplikacji". Po ujawnieniu tego przez Epic, nagle sytuacja się zmieniła.

Teraz Apple poinformował Epic Games, że jednak się zgadza na wejście na iOS, ale... potem i tak będą musieli dokonać zmian w interfejsie. Epic Games nie zamierza się na to zgodzić. Możemy być zatem pewni, że to wcale nie jest koniec awantur między obiema firmami.

Apple has told some press channels that, though they have approved our current EGS iOS App for notarization, they are still demanding Epic change the user interface in a future version. Epic is disputing this. https://t.co/fKHWbhBRvj