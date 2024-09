Premiera iPhone'a 16 w poniedziałek? Znamy powód

Zgodnie z tradycją, oficjalna prezentacja nowych iPhone'ów powinna się odbyć 10 września 2024 roku i taki był plan Apple'a. Gigant miał jednak ważny powód, by zmienić datę tego wydarzenia.

Dzisiaj, 9 września 2024 roku, o godzinie 19:00 polskiego czasu, w Cupertino odbędzie się wydarzenie, podczas którego Apple zaprezentuje swoje najnowsze produkty. Wśród nich mają być między innymi smartfony z serii iPhone 16 oraz zegarki Apple Watch Series 10. Fani firmy mogą liczyć na ulepszenia związane z wydajnością, aparatami czy sztuczną inteligencją. Dlaczego jednak Apple Event tym razem odbędzie się w poniedziałek, a nie we wtorek, jak zwykle? Jak informuje Bloomberg, ma to związek z poważnym problemem prawnym w Europie.

Dlaczego Apple przesunął premierę iPhone'a?

Apple pierwotnie chciał zorganizować swoje wydarzenie we wtorek, 10 września 2024 roku, czyli jutro. Na przeszkodzie stanął jednak wciąż nierozwiązany problem, który gigant z Cupertino ma w Europie. Chodzi mianowicie o ogromną grzywnę, którą być może kierowana przez Tima Cooka firma będzie musiała zapłacić.

W 2016 roku Komisja Europejska nałożyła na amerykańskiego giganta 13 miliardów euro grzywny za niepłacenie podatków w Irlandii w latach 2004-2014. Pieniądze te są obecnie trzymane na specjalnym koncie, a Apple czeka na ostateczny wyrok w tej sprawie. Ten ma zostać ogłoszony właśnie jutro, 10 września 2024 roku.

Gdyby Apple zaprezentował swoje najnowsze produkty w ten sam dzień, w który Komisja Europejska ogłosi swoją decyzję w sprawie wskazanej wyżej kary, mogłoby to odciągnąć uwagę mediów i klientów od premiery produktu. Gdyby wyrok okazał się dla Apple'a niekorzystny, firma musiałaby zmierzyć się z ogromnym ciosem finansowym w dniu, w którym zamierzała świętować nową generację iPhone’a. Taki scenariusz stanowiłby zbyt duże ryzyko dla marki, dlatego firma z Cupertino zdecydowała się przyspieszyć premierę, organizując ją dzień wcześniej, w poniedziałek.

Nie jest to jednak jedyny ważny powód. We wtorek w Stanach Zjednoczonych odbędzie się pierwsza debata prezydencka między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Firma Apple nie chciała, aby jego event rywalizował z tak ważnym wydarzeniem politycznym, co mogłoby skutkować zmniejszoną uwagą mediów i konsumentów na całym świecie.

Dzisiejsza premiera iPhone'a 16 oraz innych produktów Apple'a to więc nie tylko wynik chęci wprowadzenia nowości na rynek, ale także strategiczna decyzja, mająca na celu minimalizację ryzyka związanego z negatywnym odbiorem medialnym i potencjalnymi skutkami prawnymi. Niezależnie jednak od kontekstu, fani nowych technologii, a przede wszystkim miłośnicy produktów Apple'a, z pewnością nie będą rozczarowani tym, co Amerykanie przygotowali na ten wyjątkowy dzień.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Bloomberg