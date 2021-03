Amazon w Polsce: Poczta Polska rozwija współpracę

Amazon w końcu wszedł do Polski i ma tu nowych partnerów. To oczywiście InPost, firmy kurierskie i Poczta Polska. Poczta Polska już wcześniej dostarczała paczki z niemieckiego Amazonu w Polsce, ale planuje zwiększyć swój udział w tym rynku.

Poczta Polska działa w tym kierunku, by zwiększyć udział w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczki). To ważny element nowej strategii przedsiębiorstwa. Spółka chce zwiększyć przychody z tego segmentu dwukrotnie do 2024 roku. To dlatego stara się rozwinąć współpracę z kluczowymi partnerami handlującymi w internecie. Zakupy internetowe kwitną i nie ma lepszego miejsca na pozyskanie kolejnych paczek, niż duże sieci handlowe.

Rozwój tej strategii nie może się obejść bez Amazonu, z którym zresztą Poczta Polska współpracowała jeszcze przed wejściem do Polski. Od kilku lat Polacy mogli korzystać ze sklepu Amazon w Niemczech i paczki zamówione w ten sposób również dostarczała Poczta Polska. Aktualnie współpracę można poszerzyć. To szansa na zwiększenie liczby obsługiwanych przez Pocztę Polską paczek, a tym samym przychodów z dostarczania większych przesyłek.

Usługi kurierskie, cyfrowe i logistyka generują niecałe 20% przychodów Spółki, za resztę odpowiadają tradycyjne, papierowe listy, wpłaty i przekazy pocztowe. Tych jest jednak coraz mniej, bo przecież mamy e-maile, chmury, bankowość internetową, BLIK i masę innych, znacznie wygodniejszych rozwiązań. Dlatego Poczta Polska stara się te proporcje odwrócić.

Dobra wiadomość jest taka, że do końca roku liczba punktów odbioru Poczty Polskiej zwiększy się z 13600 do okrągłych 20 tysięcy. Pojawi się też kolejnych 500 automatów, by w sumie było ich 2 tysiące. Więcej automatów SmartBox cieszy, choć ich działanie zostawia trochę do życzenia. Nie zrozumcie mnie źle, ze sprzętem wszystko jest w porządku, to jego obsługa nie zauważyła wejścia w XXI wiek.

Będzie też nowy format usług Pocztex z uproszczoną ofertą. Poczta Polska stara się też dogonić konkurencję w zakresie logistyki, by w końcu wszystkie paczki Pocztexu były dostarczane następnego dnia – obecnie to możliwe tylko w usłudze Pocztex24.

