Dramat wytwórców iPhone'ów - muszą coraz więcej płacić pracownikom

Podwykonawcy Apple'a przyzwyczaili się, że nie trzeba zbyt wiele płacić swoim pracownikom. To na szczęście się zmienia. Tempo zmian jest naprawdę imponujące.

Jeszcze kilka lat temu tajwański Foxconn, który jest największym podwykonawcą Apple'a był traktowany w branży jako odpowiednik Mordoru z Władcy Pierścieni. A przynajmniej za coś podobnego uważano jego fabryki. Ten czas już dobiega końca. Teraz podwykonawcy Apple'a stają przed prawdziwym dramatem - pracownikom trzeba więcej płacić. Za większość iPhone'ów 13 odpowiadać będzie fabryka w chińskim Zhengzhou, w rejonie tym w ciągu ostatnich 10 lat przeciętna wypłata poszła w górę 2,5 raza. Jednocześnie w Chinach zmniejszył się procentowy udział w wieku produkcyjnym. Nie dziwi zatem, że coraz mniej osób chce mieć nudną powtarzalną pracę za niskie pieniądze. Foxconn w ciągu ostatniego miesiąca już drugi raz podnosi premię dla pracowników. Teraz za 90 dni pracy przy produkcji iPhone'ów poza wypłatą pracodawca oferuje premię 10200 juanów. To około 6115 złotych.

Foxconn nie jest jedyny, Chiński Luxshare Precision (inny podwykonawca Apple'a) wprowadził powitalny bonus dla osób, które wracają do firmy (3800 juanów - 2278 złotych) i zwiększył bonus dla pracowników za namówienie do pracy znajomych (z 2500 do 5000 juanów - około 3000 złotych). Lens Technology desperacko poszukuje 7000 nowych pracowników, z czego 5000 do pracy przy produkcji wyświetlaczy do iPhone'ów. Za przepracowanie minimum 20 dni przez 7 miesięcy pracownicy dostaną premię w wysokości 10000 juanów (podwyższenie z 5000 juanów). Jeszcze rok temu Apple myślał nad wyprowadzeniem produkcji z Chin, jednak porażka Donalda Trumpa w wyborach sprawiła, że firma zrezygnowała z tego planu. Wręcz przeciwnie - więcej kontraktów dostali podwykonawcy właśnie z Chin.

Zobacz: Oddała iPhone'a do serwisu, a jej nagie zdjęcia trafiły na Facebooka

Zobacz: Tani iPhone SE wróci wiosną 2022 roku, dostanie 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: scmp, wł