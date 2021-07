Tani iPhone SE wróci w wiosną 2022 roku, dostanie 5G

iPhone SE doczeka się trzeciej wersji. Źródła z Azji potwierdzają, że Apple szykuje się do wiosennej premiery.

iPhone SE 3 (lub iPhone SE 2022) miałby pojawić się na rynku w pierwszej połowie 2022 roku, najpewniej wczesną wiosną. Informacje o premierze następcy niewielkiego, taniego iPhone'a pochodzą od osób pracujących blisko łańcucha dostaw części. Przeciek potwierdza informacje podane wcześniej przez Ming-Chi Kuo – analityka dostaw Apple, znanego w branży z trafnych prognoz.

Tym razem mowa o nowych miejscach pracy w firmie Xintec. To wieloletni partner Apple w zakresie kontroli jakości i podwykonawca TSMC – producenta czipów, dostarczającego części między innymi dla iPhone'ów. Znamienne jest, że Xintec brał udział przy tworzeniu iPhone'a SE i jego następcy z 2020 roku. Logiczne będzie, jeśli ta sama firma zajmie się także trzecią iteracją tańszego smartfonu Apple. Xintec szuka obecnie testera mikroprocesorów.

iPhone SE 2022 ma pojawić się dopiero w roku, w którym zakończona zostanie sprzedaż szalenie popularnego iPhone'a 11. Prawdopodobnie iPhone SE 2022 dostanie czip Apple A14 Bionic, choć nie brak głosów o nowszym A15. Na pewno nie zabraknie łączności 5G i ma to być najtańszy iPhone z takim modemem. Projekt raczej nie będzie już bazować na bryle iPhone'a 8. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo kto by chciał przycisk pod ekranem i szerokie ramki w 2022 roku? Sporo mówi się o kontynuacji wzornictwa iPhone'a 11, co byłoby niezłym wyborem. To oznacza, że iPhone SE dostanie w końcu wąskie ramki wokół ekranu o przekątnej 6,1 cala. Będzie więc większy od iPhone'a 12 mini, ale ma też być ciut tańszy.

No cóż. Nadal nie będzie to konkurencja dla smartfonów z Androidem i modemem 5G. Te można kupić nawet za mniej niż 1000 zł, a wątpię, by iPhone SE 2022 zszedł poniżej 2 tysięcy.

