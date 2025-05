Wrocławskie tramwaje to wyższy stan świadomości. Zawiodły w najmniej oczekiwanym momencie

Po takim wydarzeniu można liczyć na dość duże tłumy na ulicach miasta. Nie inaczej jest w komunikacji miejskiej, która zwykle po północy świeci pustkami. Dziś w nocy jednak sytuacje we Wrocławiu wyglądała zupełnie inaczej i można było spotkać wszędzie tłumy kibiców .

Tramwaje stanęły we Wrocławiu

Niedługo po meczu, kiedy wielu kibiców próbowało dostać się na lotniska i dworce, doszło do niespodziewanego wydarzenia. Otóż równo o godzinie 24:00 część tramwajów stanęła. Mowa tu o pojazdach, które wiozły pasażerów do centrum miasta. Jak podaje Gazeta Wrocławska, problem ten wyniknął z przyczyn informatycznych. Na szczęście Wrocławska Centrala ruchu MPK trzymała rękę na pulsie i problem został rozwiązany już w kilkanaście minut. Całe wydarzenie doprowadziło także do desynchronizacji sygnalizacji świetlnej dla tramwajów.