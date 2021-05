Cyfrowy Polsat i IPLA zapraszają na galę FEN 34 Totalbet Fight Night

Na abonentów Cyfrowego Polsatu oraz użytkowników serwisu IPLA, którzy lubią sporty walki, czeka nie lada gratka. To 10 emocjonujących walk, w tym o pas mistrzowski w wadze koguciej. A to wszystko już 28 maja 2021 roku.

Gala FEN 34: Totalbet Fight Night po raz pierwszy odbędzie się w zupełnie nowej formule. Na ringu, poza znanymi zawodnikami, widzowie zobaczą również walczących we freak fightach popularnych polskich influencerów.

Podczas walki wieczoru dojdzie do rewanżowego spotkania słynącego z mocnych uderzeń Pawła „Trybsona” Trybały (7-3), gwiazdy „Warsaw Shore", z Łukaszem „Borosiem” Borowskim (4-9). O pas FEN w kategorii koguciej z aktualnym mistrzem Jonasem „Sharkiem” Magardem (11-4, 1 KO) zmierzy się były zawodnik Bellator MMA Frans "Black Mamba" Mlambo (9-5, 4 KO), który z 9 wygranych pojedynków aż 7 skończył przed czasem.

Na ringu pojawi się także ulubieniec wszystkich sympatyków FEN Szymon „Lutador” Dusza (10-5, 7 KO), który w kategorii wagowej do 77,1 kg podejmie wojownika z Łęcznej, Cezarego Oleksiejczuka (6-2, 3 KO). Łukasz „Harry” Charzewski (10-1, 2 KO) skonfrontuje się ze słynącym z mocnego uderzenia Francuzem Damienem "Frankenstein" Lapillusem (17-13-2-2 NC).

Na sobotnim wydarzeniu fani zobaczą również walkę pomiędzy byłą mistrzynią świata w grapplingu Ekathariną Szakhalovą (5-1, 1 KO) i pochodzącą z Rio de Janeiro Jamilą Sandorą (5-0, 2 KO, 1 NC). W limicie wagowym do 93 kilogramów spotkają się: słynący z gilotynowego duszenia Michał „Piwo” Piwowarski (4-2, 1 KO) i zeszłoroczny finalista pierwszej edycji turnieju na gołe pięści Wotore, Kacper Miklasza (0-1).

Widowiskowe pojedynki znanych influencerów

Najbliższa Gala FEN 34 zapewni widzom również zupełnie nową formę rozrywki. Po raz pierwszy w formule freak fightów na ringu pojawią się znani influencerzy. W tej kategorii w oktagonie staną dwaj polscy youtuberzy: zajmujący się ekstremalnymi testami i eksploracją opuszczonych budynków – Łukasz „Jack Frost” Śmiałowski (0-0) i kaskader filmowy Artur „Epic Cheat Meal” Syc (0-0). W kolejnym ciekawie zapowiadającym się starciu spotkają się bohaterowie programu "Hotel Paradise": Adam Radziszewski (0-0) i Kamil Piórkowski (0-0).

Nie zabraknie również kobiecego akcentu. Podczas wydarzenia rękawice skrzyżują znane z Tik Toka Wiktoria “tu_viciia” Gnieciak (0-0) i Paulina Paola (0-0), w limicie do 61 kg. W jednym z pojedynków weźmie udział także charyzmatyczna polska youtuberka Aniela „Lil Masti” Bogusz (1-0), która próbowała już swoich sił w Fame MMA. Ta walka to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także chęć pomocy małej Lilianie, która urodziła się z bardzo poważną chorobą - zespołem TAR.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20:00 przygotowanym specjalnie dla widzów studiem gali.

Jak zamówić galę FEN 34 w Cyfrowym Polsacie?

Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM), mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 29 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043 ,

wysłany na nr , w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl ,

, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50 ,

, w aplikacji Sklep – dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19:00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

e-płatności.

Jak obejrzeć galę FEN 34 w IPLI?

Odbywającą się w systemie PPV galę FEN 34, na żywo i w FullHD, będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA – na ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie będzie dostępne dla użytkowników z całego świata. Zamówienia można składać na stronie ipla.tv, a płatności realizować drogą elektroniczną – kartą płatniczą, przelewem, BLIKIEM lub płatnościami Apple, w zależności od modelu urządzenia użytkownika.

