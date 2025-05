Telekomy muszą przechowywać dane na potrzeby służb. Są skargi

Wcześniej, w marcu, Fundacja Panoptykon wystąpiła do największych telekomów z żądaniami usunięcia danych, powołując się na prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Firmy odmówiły, uzasadniając to obowiązującymi przepisami krajowymi. Fundacja przewidywała taki scenariusz, podkreślając, że to nie telekomy powinny oceniać zgodność prawa krajowego z europejskim – od tego są niezależne organy i sądy.