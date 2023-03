Viaplay za darmo w Play. Zobacz, czy nie czekają inne prezenty

W Play trwa promocja, dzięki której można skorzystać z dostępu do serwisu streamingowego Viaplay. Co prawda tylko na miesiąc, ale to dobra okazja, by poznać ofertę tego VoD. Co więcej, w aplikacji Play24 mogą się też pojawić inne bonusy.

W Play trwa promocja, dzięki której posiadacze abonamentu u tego operatora mogą przez miesiąc korzystać za darmo z serwisu streamingowrgo Viaplay w planie Total. Chociaż oferta jest już dostępna od jakiegoś czasu, operator nie nagłaśnia jej za bardzo i wielu użytkowników mogło jej nawet nie zauważyć. Okazja w nowej odslonie obowiązuje do 30 czerwca 2023 r.

Viaplay to serwis, który może przede wszystkim zainteresować kibiców wielu dyscyplin sportowych, od piłki nożnej po Formułę 1. Ma też filmy i seriale, a w ostatnim czasie wprowadza własne produkcje.

Viaplay u fioletowego operatora jest dostępny dla wszystkich klientów, którzy mają abonament na usługi głosowe lub telewizyjne. Oferta obowiązuje także w planach dla firm. Usługę można włączyć w aplikacji Play24 lub za pomocą PLAY NOW TV BOX.

Żeby skorzystać z promocji poprzez Play24, trzeba wejść do aplikacji i zajrzeć do sekcji „Telewizja i wideo". Tam należy wybrać pakiet Viaplay i potwierdzić aktywację usługi. Po tej czynności trzeba wejść w link otrzymany SMS-em i zarejestrować się w serwisie. Z kolei klienci korzystający z PLAY NOW TV BOX powinni wejść do sekcji Pakiety na swoim TV BOX i tam aktywować Viaplay. Po dopełnieniu formalności można się cieszyć dostępem do Viaplay przez 30 dni za darmo.

Po okresie promocyjnym Play będzie doliczać do rachunku użytkownika kwotę 55 zł na miesiąc. Z usługi można jednak zrezygnować w dowolnym momencie.



Warto też sprawdzić, czy w aplikacji Play24 nie ma innych okazji – mogą się tam pojawić oferty na darmowy miesiąc w serwisach Prime Video, HBO Max czy Netflix, choć nie wszyscy użytkownicy dostaną i zobaczą to samo.

