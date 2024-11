Vectra tnie ceny. Nawet 50% taniej za światłowód, telewizję i telefonię

Vectra rusza z nową promocją na Black Weeks. Do 3 grudnia klienci operatora mogą wybrać oferty z czasowymi obniżkami nawet o połowę ceny – na światłowód, telewizję oraz abonament komórkowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

W tegorocznej ofercie Black Weeks Vectra obniża ceny na wybrane usługi nawet do 50%.

Główna propozycja obejmuje pakiet ze światłowodem o prędkości do 900 Mb/s i telewizję w Pakiecie Platynowym (181 kanałów telewizyjnych, w tym 130 w jakości HD i 4 kanały w standardzie 4K) oraz pakiet Eleven Sports.

W Pakiecie Platynowym użytkownicy otrzymują także dostęp do 116 kanałów w aplikacji TV Smart GO oraz biblioteki Vectra VOD z ponad 1500 bezpłatnymi filmami i programami, z których można korzystać również poza domem.

Całość dostępna jest z dekoderem TV Smart 4K BOX oraz modemem Wi-Fi 6. Miesięczna opłata za te usługi w pierwszych 6 miesiącach wyniesie 74,99 zł, zamiast standardowo 149,99 zł. Do kosztu należy doliczyć miesięczną opłatę za modem w wysokości 4,99 zł.

W promocji Black Weeks Vectra oferuje także pakiet o prędkości do 900 Mb/s w cenie 42,49 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy. Po upływie tego okresu za Internet użytkownicy zapłacą 84,99 zł.

Dostępna jest również opcja z prędkością do 600 Mb/s z rabatem 50% przez pierwsze 3 miesiące – za 37,49 zł miesięcznie. W czasie trwania umowy obowiązuje miesięczna opłata za modem w wysokości 4,99 zł.

Promocja na telewizję i abonament komórkowy

Vectra przeceniła również oferty na telewizję i abonament komórkowy. Pakiet Platynowy dostępny jest przez pierwsze 6 miesięcy w cenie 34,99 zł miesięcznie (standardowa cena to 69,99 zł). Abonament komórkowy Plan L z pakietem 100 GB dostępny jest w promocyjnej cenie 27,50 zł przez pierwsze 2 miesiące (standardowa cena to 55,00 zł miesięcznie), a Plan XL z pakietem 200 GB można nabyć za 35,50 zł przez pierwsze 2 miesiące (standardowa cena to 75,00 zł miesięcznie). Okres zobowiązania na wszystkie powyższe oferty promocyjne wynosi 23 miesiące.

Na Black Weeks operator przygotował również specjalną ofertę dla miłośników kina korzystających z Vectra VOD. Od 12 listopada do 3 grudnia ponad 100 tytułów filmowych będzie można obejrzeć 50% taniej.

Wśród tytułów objętych promocją znalazły się między innymi „Diuna”, „Interstellar”, „Anatomia Upadku”, „Wonka”, „Minionki”, czy „It Ends With Us”. Wszystkie filmy objęte promocją będą dostępne w specjalnym katalogu „Black Weeks -50%” na dekoderach, w aplikacjach oraz serwisie TV Smart GO.

Zobacz: Vectra obniża cenę. Za BEZLIMIT 10 GB zapłacisz tylko 10 zł

Zobacz: Vectra dostała wielomilionową karę i będzie zwracać pieniądze klientom

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra