Sztuczna inteligencja słucha Twoich rozmów. Vectra wprowadza CallAI

Vectra prowadza nowatorskie rozwiązanie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) o nazwie CallAI. To autorskie narzędzie, wykorzystujące Google Cloud, ma na celu zrewolucjonizowanie obsługi klienta poprzez automatyczną analizę 100% rozmów w czasie rzeczywistym.

CallAI to przełom w dziedzinie komunikacji z klientami. System ten, oparty na zaawansowanych algorytmach i modelach AI do przetwarzania języka naturalnego, identyfikuje obszary wymagające poprawy, optymalizuje procesy sprzedażowe i zwiększa efektywność obsługi. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, CallAI działa autonomicznie, co pozwala na redukcję kosztów i zasobów ludzkich.

Konsekwentnie inwestujemy w poprawę Customer Experience i analizę potrzeb naszych klientów. Rozwiązanie, które stworzyliśmy, pomaga zlokalizować nawracające problemy na bieżąco, tak by rozwiązywać je systemowo. Zapewnia również zgodność z wewnętrznymi regulacjami firmy i optymalizuje komunikację marketingową. W efekcie nasi klienci otrzymują szybką i skuteczną pomoc oraz usługi lepiej dopasowane do swoich potrzeb.

– powiedział Grzegorz Gwoźdź, Enterprise Architect w Grupie Vectra

Wprowadzenie CallAI ma przynieść wymierne korzyści, takie jak:

wzrost konwersji sprzedażowej – zadowoleni klienci chętniej korzystają z usług,

– zadowoleni klienci chętniej korzystają z usług, optymalizacja pracy call center – automatyczne planowanie pracy konsultantów w oparciu o przewidywane natężenie ruchu,

– automatyczne planowanie pracy konsultantów w oparciu o przewidywane natężenie ruchu, skrócenie czasu oczekiwania – klienci szybciej otrzymują pomoc,

– klienci szybciej otrzymują pomoc, personalizacja usług – lepsze dopasowanie do potrzeb klientów.

Innowacyjność CallAI została doceniona na Google Cloud Summit Poland, gdzie Vectra otrzymała nagrodę AI Impact 2024. Firma planuje udostępnić to rozwiązanie jako usługę komercyjną dla innych podmiotów.

