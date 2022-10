W T-Mobile kupisz konsolę Xbox z subskrypcją gamingową

T-Mobile rozszerzył swoją ofertę o konsole do gier Xbox Series S oraz Xbox Series X z subskrypcją Xbox All Access. Pierwsza rata jest za darmo.

Długie jesienne wieczory nie muszą być nudne, bowiem możemy sięgnąć po grę na konsoli Xbox. Gaming w ostatnich latach jest coraz popularniejszy i to nie tylko wśród młodzieży. Z badań Polish Gamers Research z marca 2022 roku wynika, że 67% polskich graczy to internauci w wieku 15-65 lat. Wśród nich ponad 60% ma stałą pracę, a 40% posiada wykształcenie średnie. Czyli mit o tym, że w gry grają jedynie nastolatkowi możemy śmiało odłożyć na półkę.

Zobacz: Bannerlord oficjalnie. Konsolowcy czekali na premierę od lat

Zobacz: Ukryte wiadomości w materiałach z Silent Hill. Mrożą krew w żyłach

Xbox All Access w T-Mobile

W ofercie sieci T-Mobile pojawią się konsole Xbox Series S oraz Xbox Series X z subskrypcją Xbox All Access. Usługa została zaprojektowana tak, żeby dać graczom wszystko, czego potrzebują, bez konieczności ponoszenia kosztów wstępnych. W ramach Xbox All Access gracze otrzymują wybraną przez siebie konsolę Xbox najnowszej generacji oraz 24 miesiące subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, z setkami gier na konsolę, PC, telefony i tablety oraz usługą multiplayer online za pośrednictwem Xbox Live Gold. Użytkownicy będą mieli też dostęp do premierowych gier Xbox Game Studios, takich jak „Halo Infinite”, „Psychonauts 2” i „Forza Horizon 5”. A wszystko to w jednej cenie przez 24 miesiące, bez żadnych kosztów wstępnych czy dodatkowych opłat.

Urządzenia będzie można nabyć w T-Mobile od 25 października 2022 roku. Rata za konsolę Xbox Series S wraz z subskrypcją wyniesie 111 zł miesięcznie, a za Xbox Series X 155 zł miesięcznie.

Osoby, które zdecydują się na zakup urządzenia razem z usługami abonamentowymi przy umowie na 24 miesiące w taryfach M, L lub w ofercie konwergentnej z Internetem światłowodowym albo Internetem domowym, otrzymają zniżkę w postaci pierwszej raty za darmo.

Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: T-Mobile daje darmowe gigabajty. Musisz spełnić warunki

Zobacz: T-Mobile ma aż trzy nowe rabaty. Oto na czym zaoszczędzisz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile