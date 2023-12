T-Mobile przedłuża ofertę roamingową dla Ukrainy

T-Mobile Polska ogłosił, że przedłuży o pół roku obowiązujące aktualnie opłaty dla usług roamingowych, dotyczących Ukrainy.

T-Mobile Polska przedłuża ofertę "Usługi roamingowe dla Ukrainy". Aktualnie obowiązujące opłaty dla usług roamingowych na terenie naszego wschodniego, ogarniętego wojną sąsiada, będą obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.

Oferta, o której mowa powyżej, dotyczy:

abonentów T-Mobile (usługi abonamentowe) w taryfach T, Rodzina, Jump, Heyah non stop, Magenta Biznes i Jump proFirma,

użytkowników oferty Mix z taryfą Frii MIX,

użytkowników ofert T-Mobile na kartę, Heyah na kartę i tu Biedronka.

W przypadku braku akceptacji zapowiadanych zmian, klientom sieci T-Mobile z wymienionymi wyżej taryfami przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najpóźniej do 1 stycznia 2024 roku. Należy jednak pamiętać, że w razie skorzystania z tego prawa przed upływem czasu określonego obowiązywania umowy, magentowy operator ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego tą umową roszczenia. Czegoś takiego oczywiście nie ma w ofertach na kartę oraz przy umowach obowiązujących na czas nieokreślony.

Opłaty roamingowe w Ukrainie

Ceny połączeń w Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski od 1 stycznia przyszłego roku będą wyglądać tak:

połączenia głosowe (przychodzące i wychodzące) – 0,99 zł brutto za minutę ,

, wiadomości SMS (wychodzące) – 0,20 zł brutto za sztukę ,

, wiadomości MMS oraz MMS na adres e-mail (wychodzące) – 0,20 zł brutto za 100 kB ,

, Internet mobilny – 49 zł brutto za 1 GB.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie. T-Mobile zastrzegł w nim, że oferta może zostać przedłużona na kolejny okres.

