Smartfony Samsung Galaxy nawet 1600 zł taniej. Ruszyła promocja

Galaxy A55 5G, Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 – te smartfony Samsunga można kupić nawet 1600 zł taniej niż zwykle. Nowa akcja promocyjna ruszyła w T-Mobile.

W nowej akcji T-Mobile pojawia się jeszcze jedna korzyść: klienci otrzymają dodatkowe zniżki w zamian za przyniesienie do utylizacji starego, niepotrzebnego już sprzętu.

Zobacz: Samsung Galaxy A55 – test. Świetny telefon, który kupisz bez kredytu

T-Mobile: trzy smartfony Galaxy w dobrej cenie

Samsung Galaxy A55 5G to jeden z najpopularniejszych modeli Samsunga ze średniej półki. Dzięki nowej promocji w T-Mobile, przy wyborze taryf S, M lub L, można stać się jego posiadaczem nawet 400 zł taniej. Co więcej, klienci, którzy przyniosą do utylizacji swój stary telefon, otrzymają dodatkowo 100 zł zniżki i Samsung Galaxy A55 5G zakupią nawet w cenie 1499 zł. Standardowa cena to 1999 zł.

marzec 2024 213 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 32 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1480, 2,75 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Druga smartfon, Samsung Galaxy Z Flip6, to najnowszy rozkładany model w formie klapki, który powinien zainteresować zwłaszcza panie. W T-Mobile dostępny jest teraz w taryfach „M Nielimitowana” i „L Nielimitowana” wraz ze zniżką za oddanie starego, niepotrzebnego już smartfonu aż do 1100 zł taniej. W sumie telefon można mieć za promocyjną cenę 4099 zł. Standardowa cena to 5199 zł.

lipiec 2024 187 g, 6.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2640 px, 426 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4000 mAh, USB-C

Promocją został objęty również Samsung Galaxy Z Fold6, czyli najnowszy rozkładany model z dużym ekranem. W promocji T-Mobile, dostępnej w taryfach „M Nielimitowana” i „L Nielimitowana”, można go nabyć wraz z ekozniżką aż o 1600 zł taniej, co oznacza, że jego cena spada z 8699 zł na 7099 zł.

lipiec 2024 239 g, 5.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 512 GB, 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix + 4 Mpix + 10 Mpix 7.6" - Dynamic AMOLED (1856 x 2160 px, 375 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4400 mAh, USB-C

Szczegóły i regulamin promocji dostępne są na stronie T-Mobile: https://www.t-mobile.pl/eko/recykling.

Zobacz: Galaxy Z Flip6 to najlepsza klapka Samsunga. Kusi jak nigdy (test)

Zobacz: Galaxy Z Fold6 – technologiczny majstersztyk od Samsunga (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile