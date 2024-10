T-Mobile rozdaje darmowe gigabajty. Oto co musisz zrobić

T-Mobile ruszył dzisiaj z nową promocją. Użytkownicy ofert na kartę i MIX mogą odebrać bezpłatną paczkę 15 GB. Warto się pospieszyć, bo czasu na zgarnięcie bonusu nie jest dużo.

Nowa oferta T-Mobile jest skierowana do użytkowników taryf GO! w T-Mobile na kartę oraz abonentów Frii MIX w MIX. Obowiązuje od dziś, 31 października, do 3 listopada 2024 r. W tym czasie można odebrać bezpłatny pakiet 15 GB internetu do wykorzystania w ciągu jednego tygodnia na krajową transmisję danych. Po 7 dniach, licząc od momentu aktywacji, następuje dezaktywacja bonusu, a niewykorzystane jednostki przepadają.

Jak odebrać darmowe 15 GB w T-Mobile?

Warunkiem odebrania paczki darmowych gigabajtów jest posiadanie karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta.

Aktywacja bonusu jest bardzo prosta. Wystarczy ją zlecić po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile i wybraniu odpowiedniej opcji w zakładce „Usługi dodatkowe”.

Jak podaje T-Mobile w regulaminie, włączenie darmowej paczki 15 GB nastąpi „niezwłocznie od momentu zlecenia jego aktywacji”, jednak może to trwać nieco dłużej – bonus pojawi się na koncie nie później niż w ciągu 24 godzin i zostanie potwierdzony SMS-em. Status usługi można w każdej chwili sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile.

Bonus z paczką 15 GB jest usługą jednorazową, nie odnawia się automatycznie i można go aktywować tylko jeden raz. Darmowy internet z promocji wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed innymi zasobami zgromadzonymi na koncie.

Warto pamiętać, że w przypadku wykorzystania całego bonusu przed upływem 7 dni opłaty za transmisję danych będą naliczane zgodnie z obowiązującym w danej taryfie cennikiem lub internet będzie pobierany z posiadanej na koncie paczki GB.

Szczegóły w regulaminie.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: T-Mobile