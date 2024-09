T-Mobile ma nową usługę dla firm. Zadba o bezpieczeństwo mobilne

W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, firmy muszą dbać o bezpieczeństwo cyfrowe bardziej niż kiedykolwiek. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, T-Mobile Polska wprowadza nową usługę, która ma chronić mobilne urządzenia firmowe przed coraz bardziej złożonymi atakami, wspierając przedsiębiorstwa w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

T-Mobile Polska kontynuuje rozwój swojej oferty bezpieczeństwa cyfrowego, wprowadzając na rynek nową usługę – Cyber Guard Lite. To innowacyjne rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do firm, które potrzebują efektywnej ochrony urządzeń mobilnych, ale nie posiadają własnego działu bezpieczeństwa. Usługa ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia cybernetyczne oraz nowe regulacje prawne, takie jak NIS2, które stawiają przed przedsiębiorstwami wyzwania w zakresie ochrony danych i infrastruktury IT.

Wzrost zagrożeń cybernetycznych w Polsce

Jak wynika z najnowszych danych rządowych, w 2023 roku Polska była celem ponad 80 tysięcy incydentów cyberbezpieczeństwa. To dwukrotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, co świadczy o coraz większym zagrożeniu dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. W szczególności zagrożone są urządzenia mobilne, które stały się priorytetowym celem dla cyberprzestępców. T-Mobile Polska, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, postanowiło wprowadzić usługę, która sprosta tym wyzwaniom.

Cyber Guard Lite – ochrona na wyciągnięcie ręki

Cyber Guard Lite to uproszczona wersja dotychczas oferowanych usług Cyber Guard Bronze i Silver, dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw każdej wielkości. Usługa ta opiera się na zaawansowanej technologii, która umożliwia filtrowanie ruchu sieciowego na poziomie kart SIM. Zapewnia to kompleksową ochronę wszystkich urządzeń mobilnych w firmie. Dzięki współpracy z Fortinet oraz zgodności z regulacjami NIS2, Cyber Guard Lite oferuje nie tylko ochronę przed zagrożeniami, ale również pewność, że firma spełnia obowiązujące normy prawne.

Nowoczesne mechanizmy ochrony

Cyber Guard Lite wykorzystuje zaawansowane mechanizmy, takie jak filtrowanie na bazie reputacji adresów IP, DNS, zapytań HTTP, a także ochronę przed intruzami i złośliwym oprogramowaniem. Dzięki temu usługa ta stanowi istotny środek techniczny w ramach dyrektywy NIS2, obniżając ryzyko związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych firmowych.

Elastyczność i szybkie wdrożenie

Jednym z największych atutów Cyber Guard Lite jest szybkość wdrożenia – ochrona może zostać uruchomiona już na następny dzień roboczy po zamówieniu. To kluczowe dla firm, które potrzebują natychmiastowej ochrony, bez przerw w działaniu. Dodatkowo, T-Mobile Polska oferuje pełny outsourcing usługi, co oznacza, że firma nie musi martwić się o zarządzanie ani utrzymanie systemu bezpieczeństwa. Wszystkie aspekty związane z ochroną są w rękach ekspertów z Security Operations Center T-Mobile oraz Fortinet.

Przystępna cena i proste rozliczenia

Cyber Guard Lite jest dostępny w modelu subskrypcyjnym, z miesięczną opłatą w wysokości 9,90 zł netto. Taki model rozliczeń pozwala firmom na elastyczne zarządzanie kosztami, bez konieczności inwestowania w drogie rozwiązania infrastrukturalne.

Dodatkowe informacje o usłudze można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile