5G Bardziej w T-Mobile rośnie. Są nowe stacje z internetem 1,1 Gb/s

5G Bardziej w T-Mobile nieustannie rośnie. Operator pochwalił się dziś nowymi stacjami z szybkim 5G w paśmie C i zasięgiem obejmującym już 1/3 populacji Polski.

Środy stały się już stałą okazją dla T-Mobile, gdy operator chwali się nowymi stacjami z dostępem do 5G Bardziej, czyli szybkiego 5G w paśmie C, zapewniającego internet mobilny z prędkością pobierania do 1,1 Gb/s.

Od ostatniego tygodnia do magentowej sieci dołączyło 18 nowych stacji, dzięki którym lepszy sygnał odczują mieszkańcy Warszawy, Zabrza i Pruszkowa. Jest też jedno nowe miasto w zasięgu 5G Bardziej: Ożarów Mazowiecki.

Łącznie T-Mobile ma już 2868 stacji działających w najnowszym standardzie sieci mobilnej, a operator chwali się, że dociera z jej sygnałem już do 1/3 populacji Polski.

Na podstawie wcześniejszych danych, podawanych przez T-Mobile, można oszacować, że w sierpniu 2024 r. do 5G Bardziej dołączyło 77 nowych stacji. Dla porównania w lipcu było ich więcej – około 190.

Magentowy operator ruszył z 5G Bardziej 19 stycznia 2024 r., zajmując blok częstotliwości o szerokości 100 MHz w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Na początku marca T-Mobile chwalił się rozbudową zasięgu do 2 tysięcy stacji bazowych, co wtedy zapewniło dostępność usługi dla ponad 26% populacji Polski. Teraz jest to już około 33%. Najpóźniej do końca roku T-Mobile powinien przekroczyć pułap 3 tysięcy stacji z 5G w paśmie C.

Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Źródło zdjęć: Anna Kopeć (telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile, opracowanie własne