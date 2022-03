T-Mobile daje nowy rabat przydatny na wiosnę

T-Mobile przygotował kolejną okazję w akcji „Dobrze że jesteś”, czyli dawnym Happy Fridays . Tym razem jest to specjalny rabat na diety pudełkowe Nice To Fit You. W ten sposób operator chce zmotywować swoich klientów do wprowadzania wiosennych zmian także w codziennym życiu.

Z tą myślą T-Mobile przygotował dla klientów indywidualnych specjalny rabat 12% na wszystkie diety pudełkowe Nice To Fit You, które zdaniem operatora ułatwią wprowadzenie „wartościowych i pysznych posiłków do codziennego menu”.

Kod rabatowy będzie można odebrać w aplikacji „Mój T-Mobile” w dniach 25-29 marca. Daje on zniżkę w wysokości 12% na dowolną dietę pudełkową z oferty Nice To Fit You. Aby skorzystać z promocji, należy do 30 marca, podczas składania zamówienia, wpisać pobrany kod na stronie NTFY.PL lub w aplikacji NTFY.

NTFY oferuje do wyboru w sumie 7 pudełkowych diet, w tym z tradycyjną kuchnię domową, dietę wegańską, bezglutenową czy też białkowo-tłuszczową dla trenujących.

Z oferty znanej do niedawna jako Happy Fridays, a teraz Dobrze że jesteś, mogą skorzystać zarówno klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile Polska