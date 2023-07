T-Mobile ma nowe bonusy od serca. Czas ruszyć na zakupy

T-Mobile dodał kolejne bonusy od serca dla swoich klientów. Wśród nich są rabaty na produkty znanych marek (adidas, New Balance, Nike i Skechers) oraz modne dodatki (Giacomo Conti).

Ciepłe i długie dni lata skłaniają do wyjścia z domu, spacerów, treningów na świeżym powietrzu czy aktywnego wypoczynku. Wygodna, oddychająca odzież i obuwie są przy tym nieodzowne, jeśli czas chcemy spędzić nie tylko na sportowo, ale też przyjemnie. Dlatego T‑Mobile przygotował dla swoich klientów 15% rabat do sklepu ForPro. Jest on oficjalnym partnerem marek takich, jak Nike, adidas czy New Balance. Zniżkę można wykorzystać w sklepie przy ul. Klimczaka 1 w Warszawie albo na stronie internetowej www.forpro.pl podczas składania zamówienia.

Zgarnij rabat i wybierz sportowe akcesoria dla siebie

Kod rabatowy dostępny jest w aplikacji Mój T‑Mobile do 9 sierpnia 2023 roku i właśnie do tego terminu można go użyć podczas zakupów. W przypadku wizyty w tradycyjnym salonie należy pokazać go sprzedawcy. Osoby, które zdecydują się na złożenie zamówienia przez Internet, powinny z kolei wpisać go w koszyku. Rabat obejmuje wszystkie produkty marek New Balance, Nike, adidas i Skechers, z wykluczeniem towarów oznaczonych jako wyłączone z innych promocji. Kod nie łączy się z innymi promocjami sklepu, ale działa na rzeczy przecenione.

Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

A może modny dodatek?

Po aktywnie spędzonym dniu czeka ciepły, letni wieczór, a na ten najlepiej dobrać modne i dobrze komponujące się ze strojem dodatki, podkreślające nasz styl. Pomóc w tym może 30-procentowa zniżka w Giacomo Conti – do wykorzystania w salonach stacjonarnych lub w sklepie internetowym na produkty z tej podstrony. Kod dostępny w aplikacji Mój T‑Mobile klienci magentowego operatora zrealizują, podając go w koszyku na stronie internetowej lub okazując sprzedawcy w salonie. Listę sklepów można znaleźć pod adresem giacomo.pl/do/showrooms. Rabat dotyczy wyłącznie nieprzecenionych dodatków i – podobnie jak w przypadku ForPro – obowiązuje do 9 sierpnia tego roku.

Szczegóły w regulaminie promocji.

Promocje są dostępne dla klientów abonamentowych T‑Mobile (T, T DATA) – w tym posiadaczy Internetu domowego, Internetu domowego z anteną zewnętrzną oraz Internetu światłowodowego. Dotyczy ona również osób korzystających z ofert na kartę (GO!) i Mix (Frii Mix). Z prezentu mogą skorzystać ponadto klienci Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na „Partnerzy Marketing”.

Zaprezentowane powyżej promocje to nie jedyne bonusy od serca. Wszystkie dostępne prezenty można znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile, a informacje o nich i regulaminy – pod tym adresem.

Zobacz: T-Mobile zamyka popularną taryfę i daje bonus 1000 GB

Zobacz: T-Mobile za darmo przyznał klientom pakiet GB w roamingu

Źródło zdjęć: Vladimir _Woffka_ Lebedev / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile