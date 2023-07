Bonus od serca: T-Mobile zadba o Twój zdrowy i piękny uśmiech

W aplikacji Mój T-Mobile można znaleźć kolejne magentowe bonusy od serca. W prezencie można zgarnąć na przykład kod do otrzymania pakietu Dental Select od MedicCentre.

O swoje zdrowie warto dbać przez cały rok. A skoro o zdrowiu mowa, to dobrze zatroszczyć się również o zęby i stosować odpowiednią profilaktykę. Dlatego w ramach akcji „Bonusy od serca”, klienci T-Mobile mogą otrzymać specjalny kod, który pozwoli im dodatkowo zadbać o zdrowy i piękny uśmiech, po zakupieniu pakietu medycznego, realizowanego w placówkach Grupy LUXMED.

Jak skorzystać z promocji?

Unikalny link, uprawniający do skorzystania z oferty, dostępny będzie w aplikacji „Mój T-Mobile” do 27 września 2023 roku. Dzięki niemu przy zakupie dowolnego pakietu medycznego, realizowanego w placówkach Grupy LUXMED na okres 12 miesięcy, po 15 dniach klient otrzyma od MedicCentre kod uprawniający do aktywacji Pakietu Dental Select w prezencie.

Promocja MedicCentre nie łączy się ani nie kumuluje z innym akcjami promocyjnymi, programami czy ofertami MedicCentre. Z oferty można skorzystać tylko raz.

Promocja jest dostępna dla klientów abonamentowych T-Mobile (T, T DATA) – w tym posiadaczy Internetu domowego, Internetu domowego z anteną zewnętrzną oraz Internetu światłowodowego. Dotyczy ona również osób korzystających z ofert na kartę (GO!) i Mix (Frii Mix). Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Więcej „Bonusów od serca” znajdziesz w aplikacji Mój T-Mobile oraz pod tym adresem.

