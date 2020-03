Kup Galaxy S10/S10+ i zyskaj dodatkowe 400 zł przy odsprzedaży starego telefonu

Samsung przygotował nową odsłonę swojej promocji Samsung Odkup, dzięki której kupując smartfon Galaxy S10 lub Galaxy S10+ można przy odsprzedaży starego urządzenia zyskać dodatkowe 400 zł.

Najnowsza promocja trwa od 16 marca do 12 kwietnia 2020 roku. Aby wziąć w niej udział, należy w tym okresie kupić smartfon Galaxy S10 lub Galaxy S10+ u jednego z partnerów handlowych Samsunga, których lista znajduje się w regulaminie. Zakupione urządzenie trzeba aktywować do 15 kwietnia tego roku, a następnym krokiem powinno być zalogowanie się do aplikacji Samsung Members.

Zobacz: Samsung Galaxy S10 - recenzja przewidywalnie dobrego smartfonu

Zobacz: Test smartfonu Samsung Galaxy S10+ - ewolucja poszła w dobrą stronę

Po 14 dniach od daty aktywacji w aplikacji Samsung Members wyświetli się baner z kuponem do wykorzystania do 29 kwietnia 2020 roku, do godziny 23:59. Następnie należy się udać na stronę wycena.samsung.pl i podać otrzymany kod, który zwiększy wycenę odsprzedawanego smartfonu o 400 zł. Potem wystarczy poczekać na kuriera, który odbierze stare urządzenie. Po potwierdzeniu jego stanu, partner Samsunga zajmujący się odkupem przeleje pieniądze na podane konto bankowe.

Więcej informacji na temat promocji "Samsung Odkup" można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Tidal: 4 miesiące muzyki bez limitu za 4 złote

Zobacz: Samsung pracuje nad 1-calową matrycą fotograficzną o rozdzielczości 150 Mpix

Źródło tekstu: Samsung