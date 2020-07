Wakacyjna promocja na internet w lajt mobile

W lajt mobile ruszyła wakacyjna promocja na internet. Duży pakiet danych do wykorzystania w wakacje można kupić w promocyjnej cenie.

Promocja w lajt mobile trwa od dziś (13 lipca 2020) do końca sierpnia. Pakiet internetowy 300 GB kosztuje jedynie 37,99 zł. Do wykorzystania jest 100 GB transferu w dzień i 200 GB w nocy.

Co to znaczy? Abonent ma możliwość korzystania z pakietu 100 GB w godzinach od 8:00 rano do 1:00 w nocy. Transfer z pakietu dodatkowego 200 GB jest dostępny od 1:00 do 8:00. Pakiety nie są wymienne, ich wykorzystanie jest rozliczane niezależnie. Uwaga! Po wykorzystaniu pełnego pakietu dziennego nie jest już dostępny pakiet nocny. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Operator przypomina, że zamówienie można zrealizować online razem z podpisywaniem umowy. Nie jest konieczny kontakt z kurierem.

Źródło tekstu: lajt mobile