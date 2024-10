Premium Mobile daje darmowe GB. Czekaj na SMS

Premium Mobile niesie pomoc mieszkańcom terenów Polski, które zostały zniszczone przez powódź. Oferuje im darmowej gigabajty. Skorzystają też użytkownicy a2mobile.

Wsparcie dla mieszkańców terenów, objętych powodzią, zaoferowało już kilku operatorów, a teraz, z pewnym opóźnieniem dołączył do nich Premium Mobile.

Operator ogłasza wsparcie dla osób znajdujących się na dotkniętych powodzią terenach, oferując bezpłatny pakiet 250 GB internetu w 5G.

Czekaj na SMS od Premium Mobile

Bezpłatny pakiet 250 GB otrzymają klienci korzystający z oferty abonamentowej Premium Mobile, którzy znajdują się na terenach objętych stanem klęski żywiołowej. Pakiet zostanie przyznany automatycznie wszystkim klientom z tych terenów.

Osoby kwalifikujące się do skorzystania z oferty zostaną poinformowane o aktywacji pakietu za pomocą SMS-a. Klienci abonamentowi będą mogli korzystać z pakietu przez 90 dni.

Z kolei użytkownicy oferty na kartę a2mobile mogą aktywować pakiet kodem. Pakiet będzie ważny 30 dni od momentu aktywacji. Obowiązuje na terenie kraju i dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm.

Naszym celem jest ułatwienie możliwości kontaktu z bliskimi oraz zapewnienie dostępu do informacji w czasie powodzi i związanych z nią zagrożeń. Internet pozostaje równie ważny po ustaniu tych wydarzeń, szczególnie dla osób, które nie mogą wrócić do swoich domów, jak i dla tych, którzy po powrocie będą potrzebować dostępu do danych

– przekonuje Premium Mobile.

Premium Mobile to operator MVNO działający na infrastrukturze sieci Plus, dający pełen dostęp do jej nadajników 5G.

Źródło zdjęć: Premium Mobile

Źródło tekstu: Premium Mobile