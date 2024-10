Play przedłuża dostęp do 5G dla wybranych taryf

Play ogłosił, że przedłuża dostęp do technologii 5G dla klientów, którzy otrzymali go po 23 sierpnia 2024 roku w ramach wybranych taryf. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają z fioletowej sieci i chcą cieszyć się szybkim Internetem mobilnym.

Od 1 listopada 2024 roku dostęp do 5G będzie nieograniczony czasowo. Oznacza to, że klienci Play będą mogli korzystać z najnowszej technologii bez obaw o utratę dostępu. Dotyczy to następujących taryf:

SOLO S II,

TakJakLubie2,

Virgin Mobile S,

BIZNES START - karta do internetu,

SIM BIZNES START,

GRUPA S,

GRUPA M,

GRUPA L,

SOLO S,

SOLO M,

SOLO L,

Telemetryczna 100,

Internet Elastyczny,

RBM SieMa,

Play Internet S,

GRUPA S II,

SIM STANDARD dla Firm,

BIZNES BOX ULTRA - internet do biura,

SIM BIZNES BOX ULTRA,

STANDARD dla Firm - karta do internetu,

GRUPA PLAY S,

SOLO PLAY S,

Play Internet,

Play Internet L,

S dla Firm - karta do internetu,

SIM S dla Firm,

SIM S dodatkowa dla Firm,

Virgin Mobile Net,

Telemetryczna 20,

Play na Kartę Rok Ważności Konta,

Play na Kartę,

Darmowy starter Play na Kartę,

Fakt Mobile,

FORMUŁA MIX S,

FORMUŁA MIX M,

FORMUŁA MIX XS,

Elastyczna FORMUŁA MIX S,

Elastyczna FORMUŁA MIX M,

ChcęWszystko,

Play na Kartę odNOWA,

Play na kartę 2.1,

Play na kartę PL 2.1,

MIX S EXTRA GB,

MIX M EXTRA GB,

MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB,

MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB,

Internet na Kartę 2.0 9 zł,

Internet na Kartę 2.0 1 zł,

Internet na Kartę 2.0 5 zł,

Internet na Kartę 2.0 19 zł,

Play na Kartę Start,

Play na Kartę Lubię to!,

Formuła Play na Kartę,

Play na Karte 3.0.

Zmiana nastąpi automatycznie, więc klienci nie muszą nic robić. Warto jednak pamiętać, że aby korzystać z 5G, niezbędne jest posiadanie urządzenia obsługującego tę technologię oraz znajdowanie się w zasięgu sieci 5G.

Mapa zasięgu Play (5G i LTE)

Co jeśli nie akceptujesz zmian?

Klienci, którzy nie chcą korzystać z 5G, mają prawo do wypowiedzenia umowy do 31 października 2024 roku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem czasu, na jaki została zawarta, Play może naliczyć opłatę specjalną/karę umowną.

Proponowana zmiana polega na dodaniu nowej usługi. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem określonego czasu na jaki została zawarta lub spełnienia zobowiązania umownego, możemy dochodzić od Ciebie zapłaty opłaty specjalnej/kary w wysokości określonej w Umowie. Nie będzie ona wyższa niż ulga, którą przyznaliśmy Ci przy zawarciu Umowy. Pomniejszymy ją o proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania (chyba, że Twoja umowa określa inne zasady dochodzenia przez nas roszczeń).

– informuje Play w komunikacie

