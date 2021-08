Plus i Plush na kartę to usługi bez limitu za pół ceny

Plus przygotował nową promocję dla użytkowników swoich ofert na kartę (Plush na kartę też się liczy). Dwa pakiety z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami można teraz mieć za 50% normalnej ceny.

Nowa promocja jest dostępna dla użytkowników ofert na kartę w sieci Plus, którzy w trakcie jej trwania włączą jeden z pakietów: „Bez limitu i 15 GB” lub „Bez limitu i 20 GB 5G”, a także ich odpowiedników w Plushu na kartę.

„Bez limitu i 15 GB” pozwala na wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych, a także pakiet 15 GB na krajową transmisję danych. Pakiet można włączyć krótkim kodem *136*11*9096#, zatwierdzonym przyciskiem „zadzwoń”, a jego koszt to przez pierwszy miesiąc tylko 15 zł.

„Bez limitu i 20 GB 5G” to nielimitowane połącznia krajowe do wszystkich sieci komórkowych oraz SMS-y i MMS-y bez limitu. W pakiecie tym przyznawane jest też 20 GB na krajową transmisję danych, a klienci mogą korzystać z technologii 5G. Pakiet jest włączany kodem *136*11*9203# i przyciskiem „zadzwoń”, a jego cena w promocji to tylko 20 zł za pierwszy miesiąc.

Kody do uruchomienia tańszych pakietów w Plushu są takie same.

Do końca września jest też dostępna promocja „Pakiet 120 GB”, w której za 15 zł klienci otrzymują paczkę 120 GB na 90 dni, czyli trzy pakiety po 40 GB przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata 15 zł jest pobierana jednorazowo, a promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060#.

Promocja z rabatem na pakiety „Bez limitu i 15 GB” oraz „Bez limitu i 20 GB 5G” będzie obowiązywała do 10 listopada 2021 roku. Szczegóły w regulaminie.

