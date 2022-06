Potentat z Singapuru uruchomi w Polsce operatorów wirtualnych MVNO

Na polski rynek hurtowych usług dla operatorów wirtualnych wchodzi nowy gracz – Plintron Poland. To nasz lokalny oddział międzynarodowej firmy z siedzibą w Singapurze. Azjatycka grupa chce ułatwić u nas powstawanie MVNO.

Grupa Plintron to dostawca rozwiązań MVNA/MVNE – czyli platform, które pozwalają uruchomić i prowadzić wirtualne sieci komórkowe MVNO. Firma o azjatyckim rodowodzie działa w ponad 30 krajach, gdzie współpracuje z ponad 140 operatorami MVNO, a teraz weszła także do Polski, otwierając swoje biuro we Wrocławiu. Z takim zapleczem Plitnron zamierza uruchomić w tym roku swoje usługi MVNA w Polsce.

MVNA, czyli Mobile Virtual Network Aggregator, to jeden z modeli działalności na rynku usług mobilnych, zapewniający zaplecze techniczne operatorom wirtualnym. Plintron chce wdrożyć w Polsce rozwiązania, które wprowadził już w innych krajach, przekonuje przy tym, że jest w stanie sprostać głównym problemom, przed którymi stoją polscy MVNO.

Firma wymienia w tym kontekście między innymi szybki czas uruchomienia usług MVNO, przystępne ceny hurtowe oraz dostęp do strukturalnych sieci komórkowych. W Polsce azjatycka grupa będzie dostarczać swoje usługi MVNA, współpracując z Polkomtelem jako dostawcą infrastruktury.

Plintron zapowiada niskie opłaty integracyjne, szybkie wdrożenie (6-8 tygodni) oraz atrakcyjne stawki hurtowe na bardzo elastycznych warunkach rozliczeń. Dodatkowym atutem ma być pomoc w globalnej ekspansji polskich operatorów wirtualnych, dzięki obecności grupy w innych krajach na świecie.

Grupa z Singapuru obiecuje, że umożliwi polskim firmom wprowadzenie własnych, w pełni spersonalizowanych, elastycznych usług telefonii komórkowej dla istniejącej i nowej bazy klientów. Oferuje przy tym nowoczesne rozwiązania jak 5G, eSIM czy IoT.

Plintron ma się zająć całym zapleczem telekomunikacyjnym, dzięki czemu polskie firmy będą mogły skoncentrować się na sprzedaży, obsłudze klienta i marketingu. Powstali w ten sposób wirtualni operatorzy zyskają pełną elastyczność dotycząca oferty i cen, nie będą za to musieli zajmować się kwestiami technicznymi.

Azjatycki potentat przekonuje, że jego misją jest rozwój polskiego ekosystemu usług telefonii komórkowej poprzez zwiększenie udziału operatorów wirtualnych na lokalnym rynku telekomunikacyjnym. Plintron chwali się też, że jego oferta jest znacznie bardziej rozbudowana i o wiele nowocześniejsza niż wcześniejsze tego typu rozwiązania dostępne w Polsce.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wł., Plintron