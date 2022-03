Play zwiększył zasięg LTE o nowe miejscowości – luty 2022

W zasięgu sieci LTE Play znajduje się 2869 miejscowości liczących tysiąc mieszkańców lub więcej, w tym 402 miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Z kolei fioletowe LTE Ultra obejmuje zasięgiem 2454 miejscowości (1000+), w tym 399 miast (10000+).

Ostatnie wydarzenia na naszej wschodniej granicy doskonale pokazują jak ważne jest to, co robimy w zakresie naszej sieci. Kolejne miejscowości w zasięgu to kolejni mieszkańcy, który mogą w komfortowy sposób skontaktować się z bliskimi czy mieć dostęp do aktualnych informacji.

Nasz zespół Sieci robi, co w ich mocy, by rozbudować naszą infrastrukturę i poniższe listy są tego potwierdzeniem.