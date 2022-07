Play: w nowej promocji smartfony nawet 50% taniej. Są kosmiczne okazje

Play wprowadził nową promocję, w której proponuje smartfony firmy Samsung w cenach obniżonych nawet o 50%. Na liście znajduje się kilka dość ciekawych modeli z flagowcami włącznie, ale jest też oczywiście haczyk.

Nowa promocja Play skierowana jest do klientów, którzy zdecydują się zmienić operatora i podpisać umowę w Play. Każdy, kto przeniesie numer do Play – zarówno do oferty indywidualnej, jak i biznesowej – może dobrać smartfon objęty promocją.

Promocja dostępna jest po wyborze jednej z taryf:

PLAY M,

PLAY L,

PLAY HOMEBOX,

PLAY L dla Firm,

PLAY XL dla Firm.

Po wybraniu jednej z nich nowy klient Playa dobiera telefon w promocyjnej cenie. Urządzenia te wyróżnione są w kategorii „Samsung do 50% taniej”. Obniżona wartość telefonu liczona jest na podstawie ceny urządzenia bez umowy, a płatność rozkładana na raty 0%. Klient może samodzielnie określić ich długość, opłatę na start oraz wysokość miesięcznej spłaty w taki sposób, aby łączna kwota odpowiadała wartości wybranego smartfonu.

W promocji znalazły się smartfony Galaxy – zarówno te z niższych półek, jak i flagowce, jednak w ich przypadku obniżka wynosi tylko 25%. Ceny różnią się też w zależności od wybranego abonamentu i stąd na przykład Galaxy A53 5G kosztuje 999 zł albo 1399 zł.

Wśród propozycji Play znajdziemy więc na przykład:

Na liście znajdują się też telefony Samsung Galaxy S22+ 5G (3749 zł), Samsung Galaxy Z Fold3 5G (5549 zł) czy też Samsung Galaxy Z Flip3 5G (2474 zł).

Z ofert można skorzystać na stronie internetowej operatora, a z części z nich także w salonach.

