Play kusi smartfonami Honor. Można je kupić również w zestawach

Play dodał do swojej oferty cztery nowe smartfony marki Honor. Z tej okazji, jeden z nich można kupić w obniżonej cenie.

Play zapewnia klientom wolność wyboru oraz szeroki dostęp do najwyższej jakości usług i produktów z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Potwierdzeniem tych działań jest wprowadzenie do oferty smartfonów marki Honor, które są dostępne w atrakcyjnych cenach dla wszystkich klientów Play.