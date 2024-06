Play chwali się ofertą dla biznesu. Zrobił nawet animację

Play przygotował animację, w której przedstawia Rozwiązania dla Biznesu. To szereg usług adresowanych do średnich i dużych firm.

W czasie dynamicznie zmieniającego się świata biznesu, firmy stają przed wyzwaniem ciągłego dostosowywania się do nowych realiów rynkowych. Kluczowym elementem, który umożliwia efektywną adaptację do nowych uwarunkowań, są zaawansowane usługi telekomunikacyjne i IT. Pomóc w tym może Play Rozwiązania dla Biznesu, czyli kompleksowy pakiet usług kierowanych do średnich i dużych przedsiębiorstw.

Dzięki stale rozwijanej sieci mobilnej oraz infrastrukturze światłowodowej, Play oferuje dostęp do Internetu, który jest fundamentem współczesnego biznesu. Dodatkowo, klaster centrów danych, rozmieszczonych strategicznie w różnych miastach Polski, zapewnia – według fioletowego operatora – wysoką dostępność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.

W ramach oferty Play, klienci mogą skorzystać z zestawu usług, które są niezbędne do prowadzenia efektywnej działalności w cyfrowym świecie. Do najważniejszych należą:

telefonia umożliwiająca płynną komunikację wewnątrz firmy oraz z klientami i partnerami biznesowymi,

umożliwiająca płynną komunikację wewnątrz firmy oraz z klientami i partnerami biznesowymi, dostęp do Internetu: kluczowy dla operacji online i dostępu do zasobów w chmurze,

kluczowy dla operacji online i dostępu do zasobów w chmurze, chmura i centra danych oferujące elastyczne rozwiązania w zakresie przechowywania i przetwarzania danych,

oferujące elastyczne rozwiązania w zakresie przechowywania i przetwarzania danych, transmisja danych , zapewniająca przepływ informacji między oddziałami firmy,

, zapewniająca przepływ informacji między oddziałami firmy, bezpieczeństwo IT chroniące przed cyberzagrożeniami i zapewniające ciągłość działania systemów,

chroniące przed cyberzagrożeniami i zapewniające ciągłość działania systemów, telewizja dla biznesu, dostarczająca treści multimedialne dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.

Warto również zwrócić uwagę na takie terminy, jak #NOC (Network Operations Center) i #SOC (Security Operations Center), które odnoszą się do specjalistycznych centrów monitorowania sieci i bezpieczeństwa IT. NOC to serce infrastruktury sieciowej, gdzie inżynierowie czuwają nad jej sprawnością 24/7. Z kolei SOC to centrum, w którym specjaliści ds. bezpieczeństwa analizują potencjalne zagrożenia i reagują na incydenty.

Play przygotował dołączoną poniżej animację, która w przystępny sposób przedstawia najważniejsze informacje o Rozwiązaniach dla Biznesu w Play.

Zobacz: Play poprawia zasięg nad morzem. Przyda się w wakacje

Zobacz: T-Mobile ma prezenty na lato. Znajdziesz je w aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play