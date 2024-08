Play ma nową ofertę. Umowa tylko na 9 miesięcy

Play ogłosił wprowadzenie nowej oferty usług domowych, która ma na celu umilić powrót do codziennej rutyny po wakacjach. Obejmuje ona stabilne łącze światłowodowe oraz szeroki wybór rozrywki. To ostatnie jest możliwe dzięki współpracy z nowymi partnerami, co jest odpowiedzią na potrzeby klientów poszukujących usług w atrakcyjnej cenie.