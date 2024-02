Play kończy z UPC. Znikają ostatnie usługi

Play likwiduje kolejne pozostałości pod przejętym UPC. Swój żywot kończy w obecnej formie serwis internetowy dla klientów sieci, przestanie także działać poczta UPC.

Play przejął UPC Polska w 2022 roku i od tego czasu trwa proces łączenia usług pod główną marką Play. Choć początkowo fioletowy operator zachowywał markę UPC, tłumacząc to jej rozpoznawalnością przez Polaków, to w ostatnich miesiącach integracja nabrała prędkości, a UPC stawało się coraz bardziej Playem. Zniknęła między innymi strona upc.pl przekierowująca obecnie do play.pl.

Teraz Play stawia kropkę nad „i”. Jak informuje portal Wirtualne Media, tylko do końca lutego pod obecną nazwą będzie działać serwis internetowy „Moje UPC” – czyli miejsce, w którym klienci mogą zarządzać swoim kontem i usługami. Serwis wciąż dostępny jest pod adresem https://moje.upc.pl, ale ma już barwy Play. Wkrótce jednak wejdą w życie kolejne zmiany.

Użytkownicy „Moje UPC” od kilku dni informowani się wyświetlającym się po zalogowaniu komunikatem o zmianach. Operator podaje, że pod obecną nazwą serwis będzie funkcjonował tylko do końca miesiąca, natomiast od 1 marca „Moje UPC” zastąpi sekcja „Moje usługi”.

Ten mały rebranding nie będzie na szczęście dużym utrudnieniem dla klientów, bo nie zmienią się dane logowania, również funkcjonalność serwisu ma pozostać na dotychczasowym poziomie. Na stronie będzie można dalej zarządzać kontem, na przykład opłacać faktury, korzystać z promocji czy zamawiać większe prędkości internetu.

Bardziej dotkliwa może się okazać inna zmiana, związana z pełną integracją serwisu „Moje UPC” z Play. Chodzi adresy e-mail w domenie upcpoczta.pl, które również zostaną wycofane. Klienci są informowani, że wkrótce ich adresy przestaną działać, a operator prosi o podanie nowego e-maila jako kontaktowego.

Dalsze plany na integrację UPC z Play nie są jeszcze znane, ale nie zostało już wiele pozostałości pod zielonym operatorze. Wciąż istnieje jeszcze witryna UPC TV Go pod adresem www.upctv.pl, prawdopodobnie jednak i ona wkrótce zostanie w pełni połączona z telewizyjną ofertą Play.

Zobacz: Play zapowiada zmiany w usługach UPC. Chodzi o telefon

Zobacz: Koniec UPC Polska. Zostaje tylko Play

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl